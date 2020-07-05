MERSİN Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak
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MERSİN Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak (4)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİLİFKE'DEErdemli ilçesinden Silifke ilçesine geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan...

05.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:16

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak (4)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİLİFKE'DE

Erdemli ilçesinden Silifke ilçesine geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ile birlikte yapımı devam eden Silifke-Mut ve Silifke-Gülnar karayollarında incelemelerde bulundu. Yapımı süren tüneli de gezen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mersin'in taleplerini aldıklarını belirterek, "Bugün Mersin'deyiz. İnşallah Mersin'e yaptığımız yatırımları yerinde görmek ve incelemek için buradayız. Buradaki ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi alıyoruz. İnşallah toplantı sonrası da kısa sürede taleplerinizi yerine getireceğiz. Elbirliği ile Mersin'e en güzel hizmetleri yapmak için sonuna kadar çalışacağız. Sizlerin talepleriniz doğrultusunda hareket edeceğiz. En kısa zamanda bu hizmetleri bitirip, bir dahaki sefere açılışına geleceğiz. Taleplerinizi ve yollarımızı size yakışır bir şekilde yapmak için buradayız" dedi.

YENİ YOLUN MÜJDESİNİ VERDİ

Mersin genelindeki bakanlığı tarafından yapılan yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Gerekli koordinasyonları sağladık. Projelerimiz hakkında yeterli bilgileri aldık. İnşallah bu projelerin takipçisi olacağız. Mersin genelinde 14 tane devam eden karayolu işimiz var. Bunların hepsini yerinde inceledik. Şu anda bir tanesinin içindeyiz. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız Çeşmeli-Taşucu yolunun Çeşmeli-Kızkalesi arasını otoyol olarak önümüzdeki günlerde ihale ilanına çıkıp, inşallah bu sene içinde ihalesini yapıp, çalışmalarına başlayacağız. İki yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise, "Silifke-Mut karayolu çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl bir tüneli açma imkanımız olacak. Önümüzde ki yıllarda da geriye kalan tünellerimizi açacağız. 10 kilometrelik kısmını Mut tarafından açtık. Gülnar Silifke karayolunu da en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

MERSİN Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak

Kaynak: DHA

Manşet

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