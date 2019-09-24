Mersin akdeniz'de 'dünya temizlik günü' etkinliği

24.09.2019 11:05

Akdeniz'de 'dünya temizlik günü' etkinliği

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında belediye, sivil toplum örgütleri, dernekler, Türk ve yabancı öğrencilerin katılımı ile farkındalık yaratmak için sahil temizliği yapıldı.

Adanalıoğlu sahili ormanlık alanda, '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeni ile Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, muhtarlar, Let's Do It Vakfı, AKUT, Mersin Üniversitesi öğrencileri, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; Decathlon, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği gibi sivil toplum örgütü temsilcileri, yabancı ülkelerden gençler, vatandaşlar ve personelin katılımıyla temizlik yapıldı. Etkinlikte, 'Farkında Ol, Farkındalık Yarat', 'Plastiğe Hayır Deyin, Dünyayı Kurtarın', 'Biz Dünyayı Dedelerimizden Miras Almadık, Çocuklarımızdan Ödünç Aldık' yazılı pankartlar taşındı.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çevre konusunda herkesin sorumlu olduğunu belirtti, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti. Adanalıoğlu sahilinin çok hor kullanıldığına da dikkat çeken Başkan Gültak, İnsanoğlu dünyasına, yaşadığı yere maalesef iyi bakmıyor. Sahillerimizin bu şekilde olması kabul edilemez. Burası, geçmişte Adanalıoğlu Belediyesi'nin çöp depolama alanıymış ve yıllardır bu bölgeye kimse bakmamış. Yine bir ilki başlatıp buraları temizleyeceğiz. İş makineleri ve kamyonlarla çöpleri temizleyip, bölgeyi toprakla örteceğiz. Böylece daha temiz ve yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Vatandaşlardan ricam; pikniğinizi yapın, gezin, eğlenin ancak gittiğiniz zaman, lütfen çöplerinizi toplayıp çöp kutularına atın dedi.

Başkan Gültak, temiz ve sağlıklı bir çevrenin herkesin ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Doğanın bize ihtiyacı yok. Biz insanoğlu doğaya bağlı ve muhtacız. Dünyaya, çevreye ve doğaya karşı büyük sorumluluklarımız var. Zira en doğru ve en güzel temizlik; doğamızı ve çevremizi hiç kirletmemektir. Temiz ve sağlıklı bir doğa ve çevre, tertemiz bir hava, masmavi gökyüzü ve deniz, bereketli topraklar; çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. Bu dünyanın, bize miras değil, çocuklarımızın bize emaneti olduğunu aklımızdan çıkarmayalım diye konuştu.

Temiz bir çevre için, belediye olarak ellerinden gelen her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarını kaydeden Başkan Gültak, sözlerini şöyle tamamladı

Sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar için hedefimiz; çevremizi korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak olmalıdır. Bu tür anlamlı etkinlikler sayesinde dünyamızda daha sağlıklı bir doğa ve çevre yaratmak mümkün olabilecektir. Unutmayalım ki başka bir dünya yok.

Kaynak: DHA