Merkel: "Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum"
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Merkel: "Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum"

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Haberler | Politika

- Merkel: "Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız.

- Merkel: "Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum"

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Konseyi zirvesi öncesi Federal mecliste zirvenin ağırlıkla başlıkları olan iklim koruması, korona, Rusya ve İngiltere ile ilişkiler ve mülteciler konusunda Federal meclisi bilgilendirdi. Mülteciler konusunun taraf ülkelerle ortak çalışma yapılması halinde çözüleceğini söyleyen Başbakan Merkel, "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" dedi.

"Patentlerin serbest bırakılması yanlış bir yaklaşım"

Salgınla mücadele konusunda uluslararası mücadelenin önemine değinen Merkel, AB ülkeleri ortak hareket etmelerini yoksul ülkeler için aşı üretiminin artırılmasını savundu. Aşı patentlerinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirten Merkel, "Patentlerin serbest bırakılmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Aşıların daha da geliştirilmesi, ancak fikri mülkiyetin korunması ile başarılı olacaktır" dedi.

Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerine değinen Merkel, Rusya ile ilişkilerin daha fazla bozulmasını önlemek için AB'ye Rusya ile müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. Merkel, Federal Meclis'teki hükümet açıklamasında, Rusya'nın "provokasyonları" karşısında, AB'nin "Rusya ve Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan temas kurması gerektiğini" söyledi. AB burada "tartışma formatları" oluşturmalıdır. Merkel, AB'yi Rusya'ya karşı daha birleşik bir tavır almaya çağırdı.

Merkel: 'Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum'
Merkel: 'Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum'
Merkel: 'Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum'
Merkel: 'Türkiye'nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca

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