Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti

27.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:04

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekâtı sonrası NATO'yla ilgili yaptığı 'beyin ölümü' açıklamasının yankıları sürüyor. Merkel, bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te yaptığı konuşmada, Türkiye ve NATO'ya ilişkin kritik ifadeler kullandı.

Dünyanın, çok kutuplu bir düzene sahip olduğunu dile getiren Merkel, "NATO'nun korunması kendi çıkarımıza" derken, Avrupa'nın mevcut durumda tek başına kendisini savunamayacağının altını çizerek, "Bu transatlantik ittifaka ihtiyacımız var" diye konuştu.

"FARKLILIKLARA RAĞMEN"

Bu nedenle NATO'nun korunması için çalışacaklarını ve ittifak içinde daha fazla sorumluluk alacaklarını belirten Merkel, Fransa ile başlattıkları silah projelerini ilerletmek istediklerini kaydetti.

Konuşmasında Türkiye'ye de değinen Merkel, "Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar alevlendiğinde ABD artık otomatik olarak sorumluluk almıyor. Jeostratejik öneme sahip Türkiye, partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı" ifadelerini kullandı.