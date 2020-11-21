Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz
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Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz

21.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:48

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası konuştu. Merkel, "AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısından açıklama yaptı.

Merkel, 10 Aralık'taki zirvede gündemine ilişkin, "AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işler bizim istediğimiz gibi gitmediğidir" dedi.

"MACARİSTAN VE POLONYA'NIN VETOSU ÇÖZÜLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR SORUN"

Macaristan ve Polonya'nın, AB fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişimi nedeniyle AB bütçesini ve korona virüsünün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını veto etmesini de değerlendiren Merkel, "Bu çözmemiz gereken çok ciddi bir sorun" diye konuştu.

Polonya ve Macaristan'a oy haklarından mahrum bırakma tehdidinde bulunmasının bir seçenek olup olmadığına ilgili bir soruya Merkel, "Bu bağlamda benim için tehdit bir kelime değil. Görevimiz, bir yol bulmaya çalışmak" ifadelerini kullandı.

Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz
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