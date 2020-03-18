Merkel: "2. Dünya Savaşından bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız" Almanya Başbakanı Angela Merkel korona virüs gündemiyle yaptığı açıklamada, "2. Dünya Savaşından bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel korona virüs gündemiyle yaptığı açıklamada, "2. Dünya Savaşından bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başbakan Merkel yaptığı açıklamada, halktan hükümetin korona virüsüne karşı aldığı tedbirlere uymasını istedi. Merkel ayrıca, korona virüsü belirtileri olan hastalarının durumlarının tespiti için test yapılması çağrısında bulundu.

"2. DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA GÖRÜLMEMİŞ CİDDİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ülkedeki durumun ciddi olduğunu ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüsle mücadelenin tarihi bir önemi olduğunu vurgulayarak vatandaşları disiplinli davranmaya çağırdı. Merkel, "Almanya olarak 2. Dünya Savaşından bu yana şimdiye kadar görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Herkes bu önlemlere uymalıdır. Kurallara uymak tarihi bir görevdir. Karşılıklı dayanışma içinde olmalıyız. Önümüzdeki günlerde geçerli olacak kurallara uyun. Hükümet olarak neleri düzeltebileceğimizi ve nelerin gerekli olduğunu gözden geçiriyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, Alman sağlık sisteminin dünyanın sayılı sistemlerinden olduğunu, her türlü hazırlığı yaptığını belirtti. Korona virüsünün yayılmaması için daha da değişik önlemler alacaklarını belirten Başbakan Merkel, "Önümüzdeki birkaç hafta daha da zor olacak" şeklinde konuştu.

Yaşanılan krizi aşacaklarının altını çizen Başbakan Merkel, "Birlikte mücadele edecek ve tarihi görevi yerine getireceğiz. Başarılı olmamız herkesin kuralları nasıl uygulayıp uygulamadığına bağlıdır. Daha önce böyle bir şey yaşamamış olsak bile yürekten ve mantıklı davrandığımızı ve böylece hayat kurtardığımızı göstermeliyiz. İstisnasız her şey herkese ve dolayısıyla hepimize bağlıdır. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA