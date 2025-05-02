Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bebeğinin ismi belli oldu mu? Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bebeğinin ismi ne?

Son dönemin sevilen oyuncularından Meriç Aral ile usta oyuncu Serkan Keskin, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Bu mutlu birlikteliklerine bir bebek haberi eklenmesiyle, çiftin özel hayatı hayranları tarafından daha da yakından takip edilmeye başlandı. Magazin dünyasında büyük ilgi gören bu haber, sosyal medyada da yoğun şekilde konuşuluyor. Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bebeğinin ismi ne olacak? sorusu, hayranlar ve takipçiler tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Peki, Meriç Aral'ın bebeğinin ismi nedir? Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bebeğinin cinsiyeti ne? İşte, merak edilenler…

MERİÇ ARAL İLE SERKAN KESKİN'İN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?

Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk çocuklarını kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor. Meriç Aral, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada hamileliğinin sorunsuz ilerlediğini ve bu süreçte dinlenmeye ağırlık verdiğini ifade etti. Oyuncu aynı zamanda bebeğin cinsiyetini de açıkladı. Çiftin bir erkek çocuk beklediği öğrenildi.

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bebeğinin ismi belli oldu mu

MERİÇ ARAL İLE SERKAN KESKİN'İN BEBEĞİNİN İSMİ NE?

Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti 19 Eylül 2024 tarihinde sade bir törenle evlenmişti. Hamilelik haberinin ardından Meriç Aral'ın rol aldığı Sandık Kokusu dizisinden ayrılması ise dikkatleri üzerine toplamasına neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Meriç Aral, diziden senaryo gereği ayrıldığını ve bu ayrılığın hamilelik süreciyle denk geldiğini ifade etti.

Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bebeğinin ismi ne

Bebeğin ismi konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Çiftin, isim üzerine düşündükleri ve karar verdiklerinde kamuoyuyla paylaşacakları belirtiliyor.