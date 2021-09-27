Merhum Sanatçı İbrahim Erkal'in adı dernekte yaşatılacak - Haberler
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Merhum Sanatçı İbrahim Erkal'in adı dernekte yaşatılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Merhum Sanatçı İbrahim Erkal'in adı dernekte yaşatılacak

Fantezi müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan ve Erzurum doğumlu oluşuyla birlikte doğduğu şehrin tanıtımında büyük faydalar sağlayan sanatçı İbrahim Erkal'e Narmanlı muhtarlardan gelen vefa duygulandırdı.

ERZURUM (İHA) - Fantezi müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan ve Erzurum doğumlu oluşuyla birlikte doğduğu şehrin tanıtımında büyük faydalar sağlayan sanatçı İbrahim Erkal'e Narmanlı muhtarlardan gelen vefa duygulandırdı.

Palandöken, Erzurum'a gel ve Erzurum uzak şehir isimli parçalarıyla gönüllü tanıtım elçisi görevini üstlenen, 11 Mayıs 2017 tarihinde de hayatını kaybeden İbrahim Erkal'i Erzurumlu muhtarlar unutmadı.

Narman'a bağlı 35 mahalle muhtarı İbrahim Erkal Narman Muhtarlar Derneği adı altında birleşerek merhum sanatçının adını yaşatacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Peri bacaları Sosyal tesislerinde yapılan ilk kongresi ile faaliyete geçen İbrahim Erkal Narman Mahalle Muhtarları Derneği seçimi dün gerçekleşti.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Erzurum Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Cemal Korkmaz ve mahalle muhtarlarının katılımı ile yapılan kongre Divan kurulu teşekkülü ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan oyla oylama sonrasında başkanlığa oybirliği ile Hüsamettin Algan getirildi. Seçim sonrasında bir konuşma yapan Algan, muhtarların sorunlarının tek bir ağızdan dile getirilmesinde derneğin elzem bir hale geldiğini söyledi. Narman'a bağlı kırsal ve merkez olmak üzere toplam 46 mahalle olduğunu ve bunlardan 35'inin dernek oluşumunda yer aldığını kaydeden Başkan Algan, diğer muhtarlıklarında çok yakında derneğe katılımlarını beklediklerini dile getirdi.

Derneğin isminin İbrahim Erkal olması konusunda da tüm muhtarların ortak karar verdiğini anlatan Başkan Algan, "Erzurum'un gönüllü tanıtım elçisi olan merhum sanatçı kardeşimize vefa göstermek adına kurduğumuz derneğe adını vermenin uygun olacağını düşündük. Erzurum ve Narman'ımızın tanıtımına çok büyük katkıları olduğunu belirtmek istiyorum. 4 yıl önce hayatını kaybeden ve tüm hemşerilerini yasa boğan İbrahim Erkal, gönlümüzde olduğu gibi derneğimizde de yaşatacağız. Bu vesile ile kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Korkmaz; Muhtarlarımızın Sorunları Çözüm Bekliyor

Türkiye Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cemal Korkmaz'da muhtarlık müessesesinin önemine değindi. Sorunların bireysel değil ancak birlik içinde olunduğunda çözülebileceğini kaydeden Başkan Korkmaz, "Mahalle muhtarları derneği olarak her fırsatta muhtarlarımızın özlük hakları ve sosyal statülerinin geliştirilmesi için dernek olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Birçok defada muvaffak olduğumuzu söyleyebiliriz. Muhtarlarımızın birçoğu bulundukları görevin ehemmiyetinin farkında değiller. Bu yüzden birçok konuda sorunlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın bile muhtarlara ayrı bir ehemmiyet gösterdiğine dikkat çekmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Eser; İlçenin Sorunlarının Çözümünde STK'lar Büyük Rol Oynuyor

Narmanlı muhtarların dernek çatısı altında toplanması ile birlikte tek ses olarak sorunların çözümünde gayret göstereceklerinin önemine değinen Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, yapılan kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Sivil Toplum kuruluşlarının ülke siyasetine ve yerel yönetimlere katkılarını da anlatan Başkan Eser, "Henüz gelişim sürecinde lan ilçemiz Narman'ın tanıtımından sorunlarının çözümüne kadar birçok konuda sivil toplum kuruluşlarımıza ihtiyaç duymaktadır. Uzun zamandan beri eksikliği hissedilen muhtarlar derneğimizin de faaliyete geçmesi memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte de ortak çalışmalar yaparak el birliği ile ilçemizin gelişimine katkı sağlayacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Merhum Sanatçı İbrahim Erkal'in adı dernekte yaşatılacak

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