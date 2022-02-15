Mercekle ders çalışan Nazlıcan hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde, gözlerinde doğuştan yaşadığı rahatsızlıktan dolayı mercek kullanarak ders çalışıp çok sevdiği öğretmenliği kazanan Nazlıcan Fidan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Kadıköy köyünde babasının çobanlık yaparak geçimini sağladığı 9 nüfuslu ailenin 7 çocuğundan biri olan 18 yaşındaki Fidan, gözlerindeki rahatsızlığı köyde ilkokul öğrencisiyken tahtadaki yazıları göremeyince fark etti.

Bunun üzerine ailesi tarafından kentteki hastanenin yanı sıra il dışındaki farklı hastanelere de götürülen Fidan'ın yüzde 35 görme engelli olduğu belirlendi.

Kendisine verilen gözlükten istediği sonucu alamayan Fidan'ın ailesi, kızlarının okul hayatına devam etmesi için yazı puntolarını büyütmeye yarayan mercek satın aldı.

Okula, hayatının bir parçası olan bu mercekle devam eden Fidan, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 416 puan alarak kentin en iyi okullarından İsmet Alkan Anadolu Lisesine yerleşti.

Ulaşımda sıkıntı yaşamamak için bu süreçte ilçe merkezindeki ninesinin yanında kalan Fidan, hayalindeki İngilizce öğretmenliğini kazanmak için derslerini aksatmadan çalıştı.

Merceğinin kırılması üzerine öğretmeninin Almanya'dan temin ettiği mercekle derslere katılan Fidan, yoğun çalışma temposu gerektiren bölümde başarılı olmak için her türlü zorluğa göğüs gerdi.

Derslerinden geri kalmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmeni, diğer öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin destek verdiği Fidan, rahatsızlığına aldırış etmeden büyük bir gayretle üniversite sınavlarına hazırlandı.

Çalışkanlığı ve azmiyle okulun sevilen öğrencilerinden Fidan, geçen sene girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 403 puan alarak Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne yerleşti.

"Hayatımın mahvolmasını istemedim"

Hayalini kurduğu bölüme yerleşmenin gururunu yaşayan ve başarısıyla herkese örnek olan Fidan, geldiği memleketinde AA muhabirine, ilkokul birinci sınıfa gittiğinde gözlerindeki sıkıntıyı bilmediğini, tahtada bir şey görmemesi sonucu bunu fark ettiğini söyledi.

Ailesinin kendisini Van ve Ankara'daki hastanelere götürdüğünü ama bir teşhis konulamadığını belirten Fidan, "Okulu bırakmayı düşündüğüm zamanlar oldu. Ama ailem çok destek oldu bana. Etrafıma baktığımda bazı insanların ellerinde o kadar imkan var ki kullanmayı bilmiyorlar. Bazıları bilerek hayatlarını mahveder bazıları da çabalayarak bir yerlere gelirler. Ben hayatımın mahvolmasın istemedim hiç." dedi.

7 kardeş olduklarını ve kendi ayakları üzerinde durmak istediğini anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Ders konusunda arkadaşlarımdan hep geride kalıyordum. Bu yüzden hep bir tık daha fazla çalışmam gerektiğini biliyordum. 8. sınıfta okulun en başarılı öğrencilerinden biriydim ve sınava hazırlanıyordum. TEOG sınavı için milli eğitimden punto desteği istedim. Bana yardımcı oldular. O sınava girdim. Tabi çok zorlandım. Ümidimi kestiğim zamanlar oldu. Ama baktım iyi bir puan almıştım. İstediğim okulda da yerleştim."

Mercekle okuyabildiği için öğretmenleri ve arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduklarını dile getiren Fidan, merceğin yazıları büyüttüğünü ve kırılması üzerine öğretmenin yeni bir mercek aldığını aktardı.

"Benim için çok kritik bir araç"

Herkesin rahatsızlığından dolayı rahat okuyabileceği bölümler tavsiye ettiğini ama çocukluktan beri İngilizce öğretmeni olmak istediği için bu bölümü seçtiğini ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Derslerde herkes çok öndeydi. Bölümde ısrar etmem üzerine okul müdürüm ve öğretmenim milli eğitimden öğretmen desteği istediler. Benim için bir öğretmen görevlendirdiler. O öğretmenle bir buçuk dönem devam ettim. Konulara yetiştirdi beni. Başka bir okula atanınca ben yalnız devam ettim. O süreçte 'sen okuma, başaramazsın' diyenler olmuştu. Ben de bu yüzden tam inat ettim. Nenemin evinde kalıyordum. Arkadaşlarım akşam dersleri erken bitirirken ben gece saat 3'e kadar ders çalıştığımı hatırlıyorum. Hep deneme ve test çözerdim. Fazla kelime ezberi yaptım. Uykusuz kaldığım günler oldu. Sınavda 403 puan aldım ve Mersin Üniversitesi İngilizce bölümüne yerleştim. Kimsenin yüzünü kara çıkarmadım. 8 yıldır mercekle çalışıyorum. Benim için çok kritik bir araç. Çünkü o araç sayesinde şu an bulunduğun konumdayım."

Fidan'ın ninesi Şehristan Dikçe de Nazlıcan'ın okula çok meraklı olduğunu ve başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyerek, "Kışın çok zorlanıyordu. Her şeye rağmen azmetti. Öğretmenlik için okuyor. Onunla gurur duyuyorum. Öğretmenleri, arkadaşları, özellikle de okul müdürü Ayten hoca çok destek oldu. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.