Merasim Sokak'taki saldırıda gözlerini kaybeden Buse okul üçüncüsü oldu

ANKARA (AA) - Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da terör örgütü PKK'nın saldırısında görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki Buse Şenses, 5. sınıf öğrencileri arasında okul üçüncüsü olarak ilk eğitim öğretim dönemini tamamladı.

Başkentte 29 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı Merasim Sokak'taki terör saldırısı sırasında Buse Şenses ve annesi Şenay Şenses, kırmızı ışıkta bekleyen servis aracının içindeydi. Patlama sonrası kafasından ağır yaralanan 5 yaşındaki Buse, Başkent Hastanesi'nde, hafif yaralanan annesi Şenay Şenses ise Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şenay Şenses tedavisi tamamlanınca kızının bulunduğu hastaneye nakledildi. Buradan taburcu edilecekleri gün kızı Buse'nin görme yetisini kaybettiğini öğrenen aile büyük üzüntü yaşadı.

Kızlarının tedavisi için devlet desteğiyle İngiltere'ye giden aileye geç kaldıkları söylendi. Aile Türkiye'ye dönünce patlamada psikolojisi olumsuz etkilenen çocuklarının hayata tutunması için girişimlerde bulundu.

Gören Kalpler Eğitim Derneğinde akranlarıyla etkinliklere katılmaya başlayan Buse, Braille alfabesiyle okuma yazmayı öğrendi ancak görme engeli nedeniyle ilkokula kayıt döneminde bir hayli zorluk yaşadı.

Türkkonut İlkokulu'na kaydı yaptırılan ve geçen yıl buradan mezun olan Buse Şenses, ortaokula kayıt yaptırmak istediğinde yine benzer zorluklarla karşılaştı.

Anne Şenay Şenses'in sosyal medya üzerinden destek çağrısı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı aileyle iletişime geçerek kızlarının Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu'na kayıt yaptırabileceği bildirildi.

Bu okulda 2021-2022 eğitim döneminde eğitim görmeye başlayan Buse, öğretmenlerin desteği ve kendi gayretiyle ilk dönemi sınıf ikincisi ve 300'e yakın 5. sınıf öğrencisi arasında okul üçüncüsü olarak tamamladı.

"Terör saldırısından sonraki süreç kolay geçmedi"

Anne Şenay Şenses, terör saldırısının 6. yılı öncesinde Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "6 yıl bizim için kolay geçmedi. Özellikle bir senemiz zor geçti açıkçası. Hastanelerde uğraştık, daha sonrasında zaten eğitim hayatı başladı." dedi.

Kızının ilkokul ve ortaokula kaydını yapmak istediklerinde zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Şenses, ilkokuldaki sınıf öğretmeninin kızıyla çok ilgilendiğini söyledi.

Şenses, ortaokulda da idarenin ve öğretmenlerin çok ilgilendiğini dile getirerek, kızının ilk dönem çok heyecanlı olduğunu, okula uyum sıkıntısı yaşadığını ancak bu süreci başarıyla atlattığını aktardı.

Anne Şenses, "Bizim tek isteğimiz Buse'nin gazi sayılması." dedi.

"Öğretmenler ekstra dersler verdi"

Öğretmenlerin destek eğitimi kapsamında ekstra dersler verdiğini ve okuldaki başarısını buna borçlu olduklarını vurgulayan Şenses, şunları kaydetti:

"Özellikle sevdiği dersler arasında fen bilgisi dersi var, bu dersin öğretmenini çok sevdiğini söylüyor. İngilizceyi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini çok seviyor. Eğer bir gün bir nedenle okula götürmezsem kızıyor bana, 'Bu derslerim var, girmek istiyorum. Niye götürmedin' diyor. Okula severek geliyor, arkadaşlarını da çok seviyor." ifadesini kullandı.

Buse Şenses de okuldaki ilk dönemin güzel geçtiğini, yeni arkadaşlar tanıdığını ve yeni bir ortam keşfettiğini belirterek, "Destek eğitimleri güzel geçti. Zaten o dersler sayesinde sınavlardan yüksek not alabiliyorum. Eve gidince tekrar yaptım, derslerime çalıştım, ödevlerimi düzenli olarak yaptım, öğretmenlerimi dinledim." diye konuştu.

"Okula adapte olabilmesi için ilkokuldaki sınıf öğretmeniyle görüştük"

Okulun müdürü Erhan Aktaş da Buse'nin okula çabuk adapte olabilmesi için ilkokuldaki sınıf öğretmeniyle görüştüklerini belirterek, "Birinci dönem sonunda Buse kızımız takdir alarak bizi çok mutlu etti. 99,38 genel not ortalamasıyla, aynı zamanda okul üçüncüsü olarak Buse başarıya imza attı. Sınıf ikincisi, okul üçüncüsü olarak bizleri çok mutlu etti. Okulda 9 beşinci sınıf var. Yaklaşık 300'e yakın öğrenci arasında üçüncü oldu."

Buse'nin piyanoya ilgisi olduğunu öğrenmelerinin ardından okula piyano aldıklarını bildiren Aktaş, "Okulumuzda, gazi olan bir fen bilgisi öğretmeni var. Buse'nin fen bilgisi dersine özel ilgisi olduğu için ders öğretmeni olarak gazi olan fen bilgisi öğretmenimizi o sınıfa atadık. Bunu, hem empati yapmak adına hem de Buse'yi daha iyi anlamak adına yaptık. Öğretmenimiz bu anlamda Buse'ye çok katkılar sundu. Buse burada 4 yıl boyunca bizimle olacak, mezun olduğu zaman da takip edeceğiz."

"Görsel kayıplarını gidermeye yönelik dersler yapıldı"

Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen Aliye Bürkay İbiş de Buse'nin bütün dersleri çok iyi takip ettiğini ve destek eğitimlerinde görsel kayıplarını gidermeye yönelik dersler yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buse diğer arkadaşlarıyla aynı müfredatı takip ediyor. Herhangi bir eksik kazanımı olmuyor. Onun dışında yazılı sınavlarda Buse yine diğer arkadaşlarıyla aynı sınavları alıyor. Sadece yaptığımız şey şu, Buse'nin sınavlarını ayrı bir sınıfta yapıyoruz ama bütün kazanımları eksiksiz bir şekilde Buse tamamlıyor, gelişim sınavlarını takip ediyoruz."

İbiş, Buse'nin çok sakin, esprili ve derse katılımı yüksek olduğunu anlatarak, "Arkadaşları da elinden geldiği kadar Buse'nin hayatını kolaylaştırıyor. Buse zaten okulu ve sınıfı çok iyi tanıdı. Tek başına bile sınıfta dolaşabiliyor." açıklamasını yaptı.