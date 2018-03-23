Meram'da 'Pembe Tırla' Kanser Taraması

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü "Geç Kalma, Bugün Gel" isimli proje kapsamında Hasanköy Mahallesinde bulunan Pembe Prenses Kanser Tarama Tırı'nı Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir ile birlikte ziyaret etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir, Hasanköy Mahallesinde 1 ay süreyle hizmet verecek Pembe Prenses Kanser Tarama Tırını ziyaret etti.

"Kanser teşhisi için geç kalınabiliyor"

Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün "Geç Kalma, Bugün Gel" isimli pembe tır uygulaması için Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tırda incelemede bulunan Başkan Toru, "Maalesef şu anda ülkemizde kanser vakalarıyla ilgili olarak özellikle kırsal kesimdeki kadınlarımızın hastanelerde tedavi ya da olayı takip anlamında geç kalabildiği durumlar oluyor. Bunların erken aşamada teşhisi için 'Pembe Tır' uygulamasıyla Meram İlçe Sağlık Müdürlüğümüz güzel bir hizmete imza atmış durumda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Sakın geç kalma, bugün gel"

Meram bölgesinde yaşayan tüm hanımlara, "Sakın Geç Kalma, Bugün Gel" çağrısında bulunarak Pembe Tır'ı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Toru, "Tır'da kadınlardan oluşan 3 radyoloji teknisyeni görev yapıyor. 40-69 yaş aralığı kadınlarımızda meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlarımızda da rahim ağzı kanseri taramasıyla ilgili olarak teknolojik mamografi cihazları kullanılıyor. Oldukça maliyetli olan testler yapılabiliyor. Buradan alınan numuneler ulusal laboratuvarlara gönderilerek doğrudan hastanın aile hekimine yönlendirilerek erken aşamada kanserin tespiti ve tedavisine başlama imkanına kavuşuluyor. Pembe tıra tüm Meramlı hanımları bekliyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşın ayağına kanser tarama hizmeti"

Kanserin ülkemiz için çok ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer Özdemir ise, "Biz burada vatandaşımızın ayağına kanser tarama hizmetini getirmiş durumdayız. Hasanköy ve çevresinde uygun yaş gruplarındaki kadınları buraya bekliyoruz. Bu hizmet tamamen ücretsizdir. Yapılan mamografi işlemi oruç ibadetlere zarar vermez. Başkanımızın da söylediği gibi; Sakin geç kalmayın, bugün gelin" şeklinde konuştu. - KONYA