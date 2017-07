Meram'da Birlik ve Beraberlik Ruhu

Konya'nın Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, düzenleme çalışmaları devam eden Dutlu Koruluğunda Meram muhtarlarıyla bir araya geldi.



Konya'nın en büyük mesire alanlarından biri olan Dutlu Koruluğundaki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fatma Toru, "Dutlu Koruluğundaki bu çalışmalarımız, yapay göletleri, sosyal tesisi, çim kızağı, yürüyüş ve spor alanları, mescitleri, macera parkurları, gül alanları, üzüm bağları ve diğer donatıları kapsıyor" dedi.



"Meram'ın kaderi değişiyor"



Yapılan çalışmalarla Meram'ın kaderinin değiştiğine dikkat çeken Başkan Toru, "Gerek birlik ve beraberlik noktasında gerekse kronikleşmiş problemlerin çözümü noktasında çok önemli mesafe kat ettik. Bunları sizler de görüyorsunuz. Her şeyden önemlisi, Meram'ın yatırım alması için gerekli olan plan revizyonları, imar uygulamaları, asfalt altyapısının iyileştirilmesi, sosyal tesisler, spor altyapısının iyileştirilmesi, kültürel etkinler, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik etkinliklerle ilçemiz daha da güzelleşiyor" diye konuştu.



"Meram şantiye alanı gibi"



Farklı bölgelerdeki çalışmalarla Meram'ın şu anda bir şantiye alanına döndüğünü de kaydeden Başkan Toru, "Gazze Caddesi'nde yıkımlar var, Uluırmak Saka'da yıkımlar var, Küçük Aymanas'ta ve Şükran'da yıkımlar var. Aksinne'de yıkımlar başlıyor. 18 uygulaması bitecek olan Aydoğdu, Mehmet Vehbi ve Saadet Mahallesi'nde 2 ay içinde askıya çıkacağız. Buralarda da başlayacak yıkımlar. Meram adeta bir şantiyeye döndü. 3 yıllık süreçte Meram'ın imar planlarının yapılması, uygulamalarının yapılması, kentsel dönüşümlerle sahaların yıkılarak yeni binaların yapılması, altyapı eksikliklerinin tamamlanması, sosyal tesislerle, yeşil alanlarla buluşturulması çok kolay bir süreç değil" şeklinde konuştu.



"En büyük silahımız birlik ve beraberliğimiz"



Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, geldikleri günden bu tarafa farklı programlar vesilesiyle muhtarlarla birlikte olduklarını belirterek, "Muhtarlarımızın bir talebi olmuştu. Bütün muhtarlarla bir araya gelip Meram'ın sorunlarını, geleceğini, çalışmalarını değerlendirebileceğimiz bir ortam hazırlanması konusunda. Bu düşünceyi belediye başkanımızla birlikte değerlendirdik. Başkanımız klasik bir toplantıdan ziyade böyle güzel ve enfes bir ortamı bizlere sağladı. Bu güzel ortam için çok teşekkür ediyorum. Biz demokrasinin ocağı olan muhtarlarımızla konuları konuştukça, taleplerini aldıkça başarımızın kat be kat artacağından, hizmetlerimizde ve kararlarımızda isabet kaydedeceğimizden emindik. Hepinizin malumu coğrafyamızda insanlığı utandıracak hadiseler meydana geliyor. Özellikle son 2 yılda ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bizim bu ihanetlere, oyunlara ve operasyonlara karşı tek bir silahımız var o da birlik ve beraberliğimiz. Biz bunu sürdürdüğümüz sürece kim ne yaparsa yapsın hepsinin üzerinden Allah'ın izniyle geliriz" ifadelerini kullandı.



"Bu tür toplantılarımız bundan sonra da devam edecek"



Meram Belediyesi'nin çok güzel hizmetlere imza attığını vurgulayan Kaymakam Çelik, "Bugün burada belediyemizin yaptığı çok güzel hizmetleri yerinde inceleme şansına sahip olduk. En güzel tarafı da belediyemizin bu yatırımları tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor olması. Yapılan hizmetlerin kalitesinden ve bundan sonraki nesillere ulaşacak olmasından dolayı çok memnun oldum. Bu tür toplantılarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.



"Bir ve beraber olduğumuz sürece her sorunu aşarız"



Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş de, "Biz Meram muhtarları olarak şunun farkına vardık. Bir ve beraber olduğumuz sürece Meram'ın bütün sorunların üstesinden geleceğimizden eminiz. Sadece sabırlı olmamız lazım. Böylesine güzel hizmetlerinden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Meram muhtarları olarak 15 Temmuz'da gösterdiğimiz direnci, bu yıl 15 Temmuz'da yine göstereceğiz" diye konuştu.



"Belediyemiz takdire şayan hizmetler yapıyor"



Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ise, Belediye başkanının göreve geldiği günden bugüne kadar takdire şayan hizmetler yaptığını dile getirerek, "Meram'a kadın eli değdiği belli oldu. Konya Muhtarlar Derneği olarak her zaman destekçiniz olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şahsınızda tüm ekibinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Meram Kaymakamlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Dutlu Koruluğunda düzenlenen inceleme gezisine, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. - KONYA