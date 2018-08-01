Meram Adına Yakışan Yeni Marka; 'ÇARŞI Meram'

İş Merkezinin açılışında konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, göreve geldiği günden bu yana hiçbir gündüzünün, hiçbir gecesinin ve hiçbir saatinin Meram'dan ayrı geçmediğini söyledi. Toru, açılışı yapılan 'Çarşı Meram'la bölge ekonomisine yeni bir soluk ve hareketlilik geleceğini kaydetti.

Parklar, bahçeler ve yeşil alanlardan, kültürel yatırımlare ve spor tesislerine kadar gerçekleştirdiği insan merkezli yatırımlarıyla Meram'ı bir cazibe merkezi haline getiren Meram Belediyesi, bir büyük, önemli ve özel yatırımı daha hayata geçirdi. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve yine bölgeye önemli bir hareketlilik kazandıracak olan 'Çarşı Meram'ın açılışı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİR BİR YERİNE GETİRDİK'

Törenin açılış konuşmasını Meram Belediye Başkanı Fatma Toru gerçekleştirdi."Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın verdiği huzurla karşınızdayız" sözleriyle konuşmasına başlayan Toru, iki hafta önce kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde "Fahrunnisa Hatun Kültür Merkezi" ve "Küçük Aymanas Evlerinin" temellerinin atıldığını hatırlattı. Açılışı yapılan 'Çarşı Meram'ın bölgeye ciddi anlamda hareketlilik getireceğinin altını çizen Toru,"Belediye binamız, Camimiz, meydanımız, çarşımız, önümüzdeki süreçte yapımı tamamlanacak Kaymakamlık binası ve Alışveriş Merkezimizle bölge tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

"4.5 YILDIR MERAMLA UYUDUM, MERAMLA UYANDIM"

"Başkanlık görevine geldiğim günden bu yana, hiçbir günüm, hiçbir gecem, tek bir saatim Meram'dan ayrı geçmedi. Uyurken Meram'la uyudum, Meram'la uyandım. Daha iyi daha güzel ne yapabiliriz hep onun çabası içinde olduk. Meram'da yaşayan insanımızın hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Yada gelecektesi sorunlar için ne proje üretebiliriz? Peşinde olduk. İşte bugün bunun için bir önemli bir adım daha atıyoruz" diye konuşan Fatma Toru, tüm bunları başarmak için ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı ve kendilerinin bu başarıyı yakaladıklarını söyledi.

'BELEDİYECİLİKTE ÇITAYI YÜKSELTTİK'

Ak Parti iktidarlarının gerek genelde gerekse yerelde tüm hizmetlerin çıtasını yükselttiğini belirten Toru, sadece fiziki çalışmalarda değil sosyo-kültürel çalışmalarda da büyük başarı yakaladıklarını ifade etti. Vatandaşa dokunarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Fatma Toru, "Tüm mesaimizi vatandaşın beklentilerini en üst seviyede karşılamak için çabaliyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yüksek standartlarda bir Meram'ı elbirliği ile şekillendirdik. Meram bugün, geleceğe hazırdık. Meram, geleceğin parlayan yıldızı ve şehrin yüz akı olarak anılmaya devam edecektir. Asla yorgunluğa düşmeden her gün yeni bir heyecanla çıtayı daha yükseğe taşımaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

'ÇARŞI MERAM'LA MERAM EKONOMİSİNE YENİ BİR SOLUK GELDİ'

'Çarşı Meram' ın bölgede önemli bir eksikliği doldurduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Cami ve bedestenlerin kültürümüzün önemli birer parçası olduğunu ve bölgede bu birlikteliği gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Toru sözlerini şöyle sürdürdü; " Çarşılar önemli uygulama ve yaşama alanlarıdır. Dinamizminin ateşlendiği ekonominin yönlendirildiği yerlerdir. 'Çarşı Meram' da ticari hayatımıza yeni bir renk ve soluk getirecek. Ayrıca buradan bir büyük müjde daha vermek istiyorum. İlk olarak Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği 'Millet Kıraathanelerini' Meram farakıyla projelendirdik. Özellikle görme engellilere yönelik önemli çalışmalarımız olacak. Buranın açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz"

'YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK BİR YATIRIM'

İş Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'da konuşmasında bu çalışmaların ve projelerin önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edeceğini söyledi. Meram Kaymakamı Resul Çelik'de konuşmasında 'Hızlı bir kentleşme yaşandığı günümüz dünyasında ihtiyaçların çeşitlendiğine şahidiz. Bu eserle insan ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım atılmış, yaşam kalitesini artıracak önemli bir yatırım. Bu önemli yatırım için her zaman yerinde çözüm üreten Belediye Başkanımız Fatma Toru'ya teşekkür ediyorum" dedi.

'ADIMLARIMIZ DAHA GÜZEL KONYA İÇİN'

Hakkari'de yaşanan hain terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Konya Büyükşehir Beledye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu saldırı ile terörün çirkin yüzüyle bir kez daha karşılaştığımızı belirtti. Çarşı Meram yatırımı için Fatma Toru'ya teşekkür eden Altay, "Konya'yı güzelletirmek adına hep birlikte önemli adımlar atıyoruz. İlçelerin kendi merkezlerini oluşturması çok önemli. Meram Belediyemiz bu yatırımla kendi merkezini oluşturma adına önemli bir adım daha atmış oldu" şeklinde konuştu.

'KONYA BÜYÜYOR, MERAM BÜYÜYOR'

Hain terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı 'Terörün başının ezildği günleri görmeyi umut ettiklerini kaydetti.Bu güzel yatırım için Başkan Fatma Toru'ya teşekkür eden Özboyacı, Ak Parti Belediyecilik anlayışında daha önceki anlayışlara göre göre kıyas kabul etmeyecek kadar öndedir. Bunu yaptıklarımızla bugüne kadar gösterdik. Bunun en güzel örneğini bugün hepbirlikte yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise Ak Parti'nin 16 yıldır ülkeyi kalkındırma çabası içinde olduğunu kaydetti. "Şehri büyütmek adına Belediye Başkanlarımız gece gündüz çalışıyorlar" diyen Angı, "Ülkeyi büyütmek isteyenler bir tarafta buna engel olmak isteyenler diğer tarafta. Biz büyütmek istiyoruz. Konya büyüyor. Meram büyüyor. Bölge gelişiyor. Bunu gören vatandaş ta tarafını bizden yana seçiyor. Bununla ne kadar övünsek az" diye konuştu.

'YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİZ'

Son olarak kürsüye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun Konya'nın geldiği noktayı hatırlatarak konuşmasına başladı. Yatırımlar bitince bölgenin tam teşekküllü bir hale geleceğini söyleyen Sorgun, "Bir tarafta topluma nasıl hizmet edebilirim diyenler var. Diğer tarafta nasıl yıkabilirim diyenler var. Bugüne kadar hak galip geldi. Doğrular galip geldi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde "Yüzyıllık değişimleri" gerçekleştirdik. Bu coğrafyada ağır bedeller ödenerek yaşanır. Hiç kimse bize okyanus ötesinden ayar veremez. Biz bugüne kadar onlar sayesinde ayakta durmadık. Bundan sonrada durmayız. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'MERAM EKONOMİSİNE YENİ SOLUK; ÇARŞI MERAM'

Bünyesinde yüzme havuzu, spor tesisi, hamam ve saunasıyla, 28 dükkan, 28 ofis ve restoranın bulunduğu Çarşı Meram'ın açılışı gerçekleştirildi. Davetliler açılışın ardından Çarşı'da incelemelerde bulundu.