Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eşiyle ilgili az bilinen bir gerçeği açıkladı. Eşiyle nasıl tanışıp, onu evlenmeye nasıl ikna ettiğini anlatan Meral Akşener, "Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki kanalında yayınlanan "GörBeni" programına konuk oldu.

Siyasetle ilgilenen bir aileden geldiğini söyleyen Akşener, "Eşim CHP Üst Kurul Delegesi bir babanın oğlu, orada ortanın solunun biraz daha soluna geçmiş, o devirde Maocu olmuş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz muhtemelen bir Maocu neferini ülkücü edip evlendiğim içindir" dedi.

"SANIRIM DOĞU PERİNÇEK BENDEN HİÇ HOŞLANMAZ"

Armağan Çağlayan'ın "Abilerinizden birinin sol görüşlü olduğu söylenir?" sorusu üzerine Meral Akşener, "Hayır, benim abim tek, eşim sol görüşlüdür. Eşim, CHP üyesi, üst kurul delegesi bir babanın oğlu. O devirde Mao'cu olmuş bir arkadaş. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz. Muhtemelen bir Mao'cu neferini ülkücü edip evlendiğim için olabilir. Ben il başkanının kız kardeşiyim. Ne kadar Marksist kitap varsa okumuştum, adamı ikna edeyim diye. Antitez geliştirmek için okumadığım kitap kalmadı ama başarılı oldum" açıklamasında bulundu.

"İDOLÜM LEYLA ATAKAN'DI"

Akşener, "Bu sizin küçüklükten beri hayaliniz mi siyasetle uğraşmak? Yoksa şartlar mı sizi buraya getirdi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"-Hayalimdi, ben İzmit doğumluyum, Kocaeli'ndeki bütün ilçelerde yaşayan benim yaş grubumdan, tahsil yapmaya gayret etmiş ailesi tarafından okutulmuş kız çocuklarının bir hayali vardı, idolü vardı Leyla Atakan rahmetli. Benim Kocaeli'ne belediye başkanı olmak gibi bir hayalim vardı, milletvekilliği falan değil. Leyla abla belediye başkanıyken trafik kazasında hayatını kaybetmişti.Abim MHP İl Başkanıydı 60 ihtilaline kadar. Biz çok siyasi bir aileyiz. Kadın olduğunuz zaman o yıllarda, siyaset yapmayı ailenizdeki erkekler üzerinden tanımlıyorsunuz. Abim siyasetçi, ailemde annemin dayısı İstanbul İl başkanı, çocukları ilçe başkanı, babamın tarafı rahmet İnönü ve Atatürk'ün arkadaşları böyle bir devlet ve siyaset kavramı olan bir ailenin kızıyım ben."