Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz - Haberler
Meral Akşener, Abdullah Gül, Güncel, Haber

Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberGlobal'de "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu. "Küçük bir çocukken ne olmak isterdin?" sorusuna cevap veren Akşener, "İşte ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Emine Erdoğan ve Rahmetli Nevin Erbakan gibi insanlar, biz cumhuriyet projesiyiz" ifadelerini kullandı.

24.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:00
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberGlobal'de "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu. Burada Jülide Ateş'in soruları yanıtlayan Akşener, birçok farklı soruya cevap verirken bir soruya verdiği cevabın içinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül, Emine Erdoğan ve Rahmetli Nevin Erbakan gibi insanlar, biz cumhuriyet projesiyiz" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener hiç altın gününe katıldı mı?

"Elbette. Bugün değil ama ben Kocaeli'nde 1 buçuk yıl lise öğretmenliği, sonra da 15 yıl üniversitede hocalık yaptım, küçük yerlerde... Ve ben kadınların "kabul günü" denilen bu bir araya gelmelerini çok önemserim, bir terapidir. Güzel giyinirsiniz, güzel kokarsınız, makyaj yaparsınız, yani normal zamanda giyemediğiniz kıyafetlerinizi arkadaşlarınızla giyersiniz, çok hoştur onlar. Hem gittim, hem evimde kabul günü; gün derlerdi, sonra altın işi girdi, ama benim haftada 2 gün evime gelinirdi, ben de 2 gün arkadaşlarıma giderdim. Dolayısıyla çok önemli bulduğum bir konudur.

"ALTIN GÜNLERİNDEN ÇOK ZEVK ALIRDIM"

Büyükşehirlerdeki kadınlar arasındaki bu kabul günleri, yani altın bahane; komşuluğu, birbirleriyle olan dayanışmayı da ortaya çıkarır. Şimdi evlerde olmaktan çıkmış lokantalarda kafelerde yapılıyor bu günler, dolayısıyla bir değişime uğramış. Gitmez olur muyum! Çok da zevk alırdım."

Koronavirüs Meral Akşener'e acaba ne öğretti?

"Evet, hepimize çok şey öğretti. Belki insanlığımız hatırlamayı öğretti. Tabiata, dünyayı verdiğimiz zararı görmemizi öğretti. Julia Roberts'in YouTube'da bir konuşmasını izlemiştim, tabiat ana üzerinden; onu tekrar izledim. Bir soru vardı orada, Tabiat Ana soruyordu: "Ben evrilmeye hazırım, ben sizsiz yaşayabilirim siz bensiz yaşayamazsınız" bunu öğrendik.

"ÖLÜMÜN YAKIN OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Ve ölümün ne kadar yakın olduğunu öğrendik. Ve insani hırsların yanında ölüm bu kadar yakınken bunu dengelemeyi öğrendik. Bir çok şeyi öğrendik... İnşallah kalıcı olur bu öğrendiklerimiz ama, insan olmayı yeniden hatırladık diye düşünüyorum.

Meral Akşener küçük bir çocukken ne olmak isterdi?

Öğretmen olmak isterdim... Benim yaşımdaki bütün kız çocukları gibi. Ben bir köyde okudum ilkokulu. Genellikle askerliğini öğretmen olarak yapan insanların okuttuğu bir çocuğum. Öğretmenlerim askere gitmiş, askerliğini öğretmen olarak yapan kişilerle okudum. 2 sınıf bir arada, 3 sınıf bir arada okudum. Şimdi gözümün önünde canlandı, o krapon kağıtlarıyla; balon nerede? Kendimiz bir şeyler yapardık... Süslenen sınıflar, öğretmenlerimizin fedakarlıkları...

Köydesiniz, başka işleri olan ailelerin çocuklarısınız. Tütüncüydü benim ailem, akşamları tütün yapılırdı, pastal yapılırdı, her çocuğun mutlaka okul sonrası işi olurdu. Ve okumamı sağlayan, okumayı sevmemi sağlayan öğretmenim oldu, öğretmenlerim oldu... Ve ben hep öğretmen olmayı istedim.. Allah da bana nasip etti, babam da beni okuttu...

"BEN VE BENİM GİBİLER CUMHURİYET PROJESİYİZ"

Şimdi dönüp bakıyorum da, aslında ben ve benim gibiler Cumhuriyet projesiyiz. Bir köyde doğacaksınız, ikili üçlü sınıfta okuyacaksınız; sabit öğretmeniniz bile olmayacak, ve o cumhuriyetin sunduğu sosyal imkanlarla siz politikayı da boş verin, bugün politika karşıma çıkmamış olsaydı muhtemelen profesör olarak emekli bir kadın olacaktım.

Dolayısıyla bu cumhuriyet değerlerinin bizim gibilere oluşturduğu, bizim gibiler derken küçük yerlerde dar imkanlar içerisinde doğmuş büyümüş, insanlardan özellikle kadınlardan bahsediyorum.

"ERDOĞAN, EMİNE ERDOĞAN VE BEN CUMHURİYET PROJESİYİZ"

İşte ben, Sn. Erdoğan, Sn. Abdullah Gül, Sn. Emine Erdoğan, Rahmetli Nevin Erbakan gibi insanlar, biz cumhuriyet projesiyiz."

Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Haberler
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Engin Altay Naci Bostancı Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Kibariye Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 11:03:12. #1.14#
title