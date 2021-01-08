Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışma iki sakatlıkla başlıyor
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Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışma iki sakatlıkla başlıyor

08.01.2021 22:22 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:40

TV8 ekranlarının merakla beklenen yarışma programı Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın saat 20.00'de yayınlanacak Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında, Cemal Hünal ve Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması tanıtıma damga vurdu.

Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler konsepti ile ekrana gelecek olan yarışma 9 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak. Survivor 2021 kadrosunda Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal gibi isimler bulunuyor. Geçen sene Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap bu yıl Ünlüler kadrosunda bulunuyor.

SAKATLIKLAR FRAGMANA DAMGA VURDU

Acun Ilıcalı'nın "Survivor 2021'e hoş geldiniz arkadaşlar" anonsuyla startı verilen fenomen yarışmada yarışmacılar arasındaki ilk günden başlayan rekabet dikkat çekti. Survivor ünlüler takımında Cemal Hünal'ın, gönüllüler takımında ise Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması fragmana damga vuran anlardan oldu.

Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışma iki sakatlıkla başlıyor
Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışma iki sakatlıkla başlıyor

ACUN ILICALI'DAN İLK PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni sezonun ilk paylaşımını yaptı. Ünlü televizyoncu ilk bölümün yarın akşam yayınlanacağı sosyal medya hesabından duyurdu.

Merakla beklenen Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

Merakla beklenen Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

Merakla beklenen Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu

Survivor 2021'in birinci bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışma iki sakatlıkla başlıyor
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