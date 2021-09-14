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Mengen Kaymakamı Ekrem Ender ERGÜN

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Mengen Kaymakamı Ekrem Ender ERGÜN

Mengen Kaymakamı Ekrem Ender ERGÜNMengen KaymakamıGöreve Başlama Tarihi Ekrem Ender ERGÜN 04. 09. 20211989 yılında Trabzon'da doğdu.

Mengen Kaymakamı Ekrem Ender ERGÜNMengen KaymakamıGöreve Başlama Tarihi Ekrem Ender ERGÜN 04. 09. 20211989 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Üsküdar'da büyüdü. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olup, özel sektörde bankacılık yaptı. Bankacılık sektöründen ayrılarak bir süre ticaretle iştigal etti. 2019 yılında Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Malatya Akçadağ ve Aydın Karpuzlu ilçelerinde vekaleten Kaymakamlık görevini yürüttü. 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mengen İlçe Kaymakamlığına atandı.

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