Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Menemene soğan koyulur mu koyulmaz mı? Yemek konusunda yaşanan en büyük tartışmalardan biri olan menemenin soğanlı olup olmaması güncelliğin koruyor. Sık sık gündeme gelen konu sonrası menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Menemene soğan koyulur mu koyulmaz mı, merak edildi.

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR, SOĞANSIZ MI OLUR?

Vedat Milor daha öne Twitter'da "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu sormuştu.

Oy kullananların %50,6'sı soğanlı, %49,4'ü soğansız olur dedi.

Vedat Milor onu ile ilgili olarak; "Ben sonucu etkilememek adına rengimi oylama bitene kadar belli etmedim. Açıkçası soğanlı menemenin kazanacağını beklemiyordum. Ama tercihleri hemen her sefer azınlıkta kalmış biri olarak uzun yıllardır ilk kez kendimi kazanan grubun içinde buldum. Şimdi düşünüyorum... Acaba menemeni soğansız yiyenler ülke gerçeklerinden kopuk, ağız kokusu konusunda saplantılı, özünden kopmuş, Batı özentisi bir kitle mi? İkinci sınıf yurttaş muamelesini hak etmiyor mu bu yüzde 49?

Yok, yok. Vallahi billahi şaka yapıyorum.

Her şeyin fazla ciddiye alındığı ve acıların her an kapıda beklediği şu dünyada bir pazar şakası...

Peşinen söyleyeyim ki; menemeni soğanlı yiyenlerle soğansız yiyenler damak açısından aynı düzeyde. Tercih meselesi. Tamamen öznel bir olay. Ama konunun gastronomik, sosyal, psikolojik ve tarihsel boyutları var." İfadelerini kulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DA KONUYA DAHİL OLDU

CİMER, portal üzerinden gelen 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı.

CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER'e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı paylaşım şöyle: