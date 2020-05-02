Menemen Ovası'nda ilk pamuk tohumları toprakla buluştu
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Menemen Ovası'nda ilk pamuk tohumları toprakla buluştu

Menemen Ovası'nda ilk pamuk tohumları toprakla buluştu
02.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:33

TÜRKİYE'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden İzmir'in Menemen Ovası'nda, sezonun ilk pamuk tohumları toprakla buluşturuldu.

TÜRKİYE'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden İzmir'in Menemen Ovası'nda, sezonun ilk pamuk tohumları toprakla buluşturuldu. Kentte 120 bin dönüme yakın pamuğun ekileceğini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, rekolte beklentilerinin ise 60 bin ton olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını, sosyal hayatı olumsuz etkilerken, dünya ekonomisini ve ticaretini de etkiliyor. Buna karşın Türkiye için önemli sektörlerden tarımda, çiftçiler ara vermeden özveriyle üretime devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, üretmeye devam ediyor. Ülkenin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden, İzmir'in Menemen Ovası'ndaki çiftçiler, sezonun ilk pamuk tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Son teknoloji araçlar kullanan çiftçiler, böylelikle hem verimi artırıp hem de ekilen alanı maksimuma çıkardı. 

UYDUDAN DÜMENLEME SİSTEMİYLE EKİMMenemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, ilçede 220 bin dönüm arazinin yer aldığını, bunun yarısından fazlasında pamuk yetiştiriciliği gerçekleştirildiğini ifade etti. İlçede 2 binin üzerinde pamuk çiftçisi bulunduğunu kaydeden Karagöl, son teknolojiyi kullanarak üretim yaptıklarını kaydetti. Karagöl, Avrupa verim ortalamalarının üzerinde bir verim aldıklarını belirtip, "Yeni tarım tekniklerini kullanarak, toprağın azami faydalanıyoruz. Uydudan dümenleme sistemiyle, ekim yapıyoruz. Ekim aralıklarında hata yapmamak, verim kaybını önlemek için çok başarılı bir sistem bu. Hemen hemen bütün çiftçilerimiz bu sistemini traktörlerine bağlattı. Bu şekilde ekim yapıyoruz. Güneşten faydalanacağımız bir şekilde dikim gerçekleştiriyoruz. Onun dışında hasatta da makinelerimiz çok yeni. Paketli toplama makineleri var. 20- 25 gün içinde Menemen Ovası'ndaki tüm pamuğu topluyoruz" dedi.Kentte 120 bin dönüme yakın pamuğun ekileceğini belirten Karagöl, rekolte beklentilerinin ise 60 bin ton olduğunu kaydetti.DİKİM 10 MAYIS'A KADAR SÜRECEKKesik Mahallesi'nde pamuk üretimi yapan, evli ve 2 çocuk babası Cemil Karakaş (42), şunları söyledi: "Sezonumuz başladı. İnşallah kazasız, belasız bereketiyle hasat etmek nasip olur. Bütün çiftçilerimizle hayırlı bir sezon geçiririz İnşallah. Ekim zamanı başladı. Tüm üreticiler arazide aralıksız çalışıyor. Bu dikimler 10 Mayıs'a kadar sürer. Yerlerimiz tarlalarımız güzel hazırlandı. Yalnız bu sene, kışın yağışların az olması nedeniyle Manisa Demirköprü Barajı'na gerekli yağış düşmediği gerekçesiyle biraz su sıkıntısı yaşanacağı söyleniyor, sulama birlikleri tarafından. Neler yaşanacak göreceğiz. Normalde kanallarımızdan 2 ay boyunca temmuz ve ağustos aylarında su akması lazım."Menemen çiftçileri olarak son teknoloji kullandıklarını belirten Karakaş, "Uydudan direk GPS bağlantılı hassas dikim yapıyoruz. Hassas ayarda uydudan direk traktörlerimizi kontrol ediyoruz. Traktörün direksiyonunda şoför var. Acil durumlar için şoför bulunuyor. Çünkü traktör hatta girince hassas bir şekilde arazide ekipmanla beraber yürüyor" dedi.

Aynı mahallede üretim yapan, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Önal (56) ise, "Sezonumuz başladı. Dikim güzel gidiyor. İnşallah havalar da güzel gider, çünkü beklentimiz büyük. Menemen pamuğu kalitesiyle diğerlerinden ayrılıyor. hayırlı bir sezon geçiririz inşallah" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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