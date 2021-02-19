Menemen'de belediye şirketindeki yönetim yetkisi başkanvekili Pehlivan'a verildi

Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, belediye iştiraki Meta-Su şirketine temsilci olarak atanması için yaptığı başvurunun reddine olan itirazın mahkemece kabul edildiğini bildirdi.

Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, belediye iştiraki Meta-Su şirketine temsilci olarak atanması için yaptığı başvurunun reddine olan itirazın mahkemece kabul edildiğini bildirdi.

Pehlivan yaptığı yazılı açıklamada Menemen Belediyesi'nin iştiraki olan Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret şirketine temsilci olarak atanması için yapmış olduğu başvurunun Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından reddedildiğini anımsattı.

Pehlivan, Ticaret Sicil Memurluğunun ret işlemine karşı belediyenin Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtığını belirtti.

Dava sonucunda mahkemece müdürlüğün ret işleminin iptaline ve temsilci değişikliğinin tesciline karar verdiğini ifade eden Pehlivan, Meta-Su çalışanları ile ilgili yetkilendirmeden kaynaklanan sorunun çözüldüğünü, çalışanların işlerinin başına dönebileceğini belirtti.

Meta-Su çalışanları ile bir araya gelerek gelişmeleri aktaran Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle hukuk mücadelemiz neticelendi. Bizler Meta-Su'nun yeni yöneticileri olarak karşınızdayız. Bugün itibariyle siyaset kaybetmiş, hukuk kazanmıştır. İkbalini düşünenler kaybetmiş, işçimiz, emekçimiz kazanmıştır. Hepiniz işinizin başına geçin. Bundan sonraki süreçte Menemen ve Menemen halkı için canımızı dişimize takacağız, Menemen halkının beklediği hizmeti kendilerine götüreceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp