Menemen Belediyesi halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Menemen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın refah ve huzuru için 1 müdür, 1 zabıta amir vekili, 5 zabıta komiseri, 13 zabıta memuru ve 42 zabıta görevlisi olmak üzere toplam 62 personelle 7/24 esasına göre görev yapıyor. Menemen'in esenliği için çalışan Zabıta Müdürlüğü, Alo 153 veya 0 552 444 80 08 nolu WhatsApp hattına vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendiriyor. 2021 yılında Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen 10 bin 800 ihbar ve şikâyete müdahale etti. Whatsapp ihbar ve şikayet hattından (ÇÖZMER) gelen 1393, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden gelen (CİMER) 304 talebe yanıt verdi.

372 İŞLETME RUHSATLANDIRILDI

Faaliyetlerini çözüm odaklı sürdüren zabıta ekipleri kent genelinde ruhsatlandırma, dilenci ve hurdacı şikâyetleri, kaldırım işgali, yol işgali, gürültü, çevreyi kirletme, yer izni gibi konulara anında müdahale ederek vatandaşların şikâyetlerinin çözüme kavuşturuyor. Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından geçen yılın 12 aylık döneminde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 1150 zabıt tuttu, Menemen Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 744 yasal işlem gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda 372 işletmenin ruhsatlandırılması sağlandı.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için yıl boyunca kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri ayrıca yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini özel günlerde de sıklaştırdı. Market, alışveriş merkezi, unlu mamuller gibi çeşitli gıda satan işletmelerde ve ilçe dahilinde kurulan 10 adet semt pazarlarında ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığı, üretim yerleri ve işletmelerin aldığı hijyen, Kovid19, sosyal mesafe tedbirlerinin yanı sıra ruhsatlarında yer alan iş kollarının fiili durumlarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

KOVİD-19 TEDBİRLERİNE UYULMASI SAĞLANDI

Koronavirüs salgını sürecinde ise İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda Menemen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü süratle harekete geçerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli uygulamaları yerine getirdi. Vatandaşların da maske kullanımını ve sosyal mesafeye uygunluğunu sık sık kontrol edildi. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

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