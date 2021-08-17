Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) Çare Olacak

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, son dönemde milletçe yaşadığımız sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde ihtiyaç duyulan profesyonel insan gücünü dikkate alarak, belediye bünyesinde doğal afetlerde hayat kurtaracak Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) birimi kurulması talimatını verdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, son dönemde milletçe yaşadığımız sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde ihtiyaç duyulan profesyonel insan gücünü dikkate alarak, belediye bünyesinde doğal afetlerde hayat kurtaracak Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) birimi kurulması talimatını verdi. Başkan Vekili Pehlivan, 17 Ağustos depreminin 22'nci yıldönümünde alınan bu örnek karar hakkında şunları söyledi;

"Malumunuz kısa bir süre önce ülkemiz acı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Onlarca vatandaşımızı kaybettik. Bu olaydan çok kısa bir süre önce de Muğla ve Antalya başta olmak üzere ülkemizin pek çok noktasında ciddi orman yangınlarına maruz kaldık. Bu yangınlarda ülkemizin ciğerleri yandı. Nefesimiz kesildi. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız canlarından oldular, evlerini, hayvanlarını kaybettiler. Bu ormanlarda yaşayan çok sayıda can dostumuzu kaybettik. Afetler bizim gerçeğimiz. Ne zaman yaşanacağını önceden bilmemiz mümkün değil. Ancak yaşadıklarımızdan dersler çıkararak bu afetlere daha hazırlıklı olabiliriz.

Bizler bu son yaşanan felaketlerde, afet bölgelerine Menemen Belediyesi olarak, jeneratör, gıda malzemeleri gibi yardımlarda bulunduk. Ancak bunlar bizim için yeterli olmadı! . . Menemenli vatandaşlarımızın bu konularda daha fazla bir şeyler yapmak isteyip de yapamamanın çaresizliği içerisinde olduklarını gördük.

Bu nedenle bir süredir üzerinde çalıştığımız Menemen Belediyesi tarafından oluşturulacak, Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) Biriminin hızlandırılmasına karar verdik. Böylece kentimizin öncelikle doğal afetlerde hayat kurtaracak 24 kişilik profesyonel bir ekibi oluşacak. MAKUR birimi, olası doğal afet durumlarında kısa sürede organize olarak ihtiyacı olanların yardımına yetişecek. Felaketler yaşamımızın gerçeği ve bizler de buna önlemlerimizle her zaman hazırlıklı olmalıyız. MAKUR projesi sadece Menemen için değil, dünyanın her yerinde yardım bekleyenlerin çaresi olacak.

PROFESYONEL EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYACAKLAR

Menemen Belediyesi tarafından organize edilen MAKUR birimi görevlileri ilk yardım eğitiminin yanı sıra, dağcılık, dalgıçlık ve kayak konularında da İzmir Valiliği Arama Kurtarma İl Müdürlüğü tarafından eğitime tabi tutulacak. Her an yardıma hazır olan profesyonel ekip sadece Menemen'de görevli olmayacak. Afet durumlarında MAKUR ekibi araçlarıyla birlikte en kısa zamanda bölgeye ulaşabilecek.

MAKUR GÖNÜLLÜLERİYLE ÇAREYİ BÜYÜTÜYOR

Görevli profesyonel ekibin yanı sıra oluşturulacak MAKUR gönüllü takımı da aldıkları temel eğitimden sonra doğal felaketlere daha bilinçli yaklaşabilecek.

Bu eğitimleri alan gönüllüler, ilk yardım eğitim bilgilerini sadece doğal afetlerde değil, günlük yaşamlarında herhangi bir anda yaşanabilecek bir kaza durumlarında da kullanabilecek. "

MENEMENLİLERE MAKUR DAVETİ

Menemenlileri bu projeye sahip çıkarak MAKUR gönüllüsü olmaya davet eden Başkan Vekili Pehlivan, "Her şey insanı sevmek ve korumakla başlar. 24 kişilik profesyonel bir kurtarma ekibimiz olacak. Halkımızın da bu projeye gönüllü katılımını istiyoruz. Nerede çare bekleyen birileri varsa orada biz olacağız.

Bu girişim hepimiz için gerçek bir duyarlılık sınavıdır. Böyle bir proje; bencilliğinden, kibirliğinden, egolarından arınmış; duyarlılıkları güçlü, yüreğinde insan sevgisi barındıran, hayatı ciddiye alan insanlarla başarılı olunabilecek bir çalışmadır. İnsanın kendisini yaşamın tamamına karşı sorumlu hissetmesi meselesidir.

Ve Menemenli hemşerilerimizde bu değer ve duyarlılıklar fazlasıyla mevcut. Bizler de sorumlu ve sosyal belediyecilik anlayışımızla bire bir örtüşecek olan Menemen Arama Kurtarma Birimi ve Menemen Arama Kurtarma Gönüllüleri projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlatıyoruz. İlçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre