Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı açıldı
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Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı açıldı

Ödemiş Belediyesi'nin üretici ile tüccarı buluşturduğu Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı törenle açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, üreticinin emeğinin korunması için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı açıldı
11.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:26

Ödemiş'in Aydın Dağları üzerinde yer alan mahalleleri Hamam, Demirdere, Küre, Küçükören, Güney ve Çayır mahallelerinde yetişen eşsiz güzellikteki erik ve kiraz için oluşturulan toptan pazar şenlik havasında açıldı. Mendegüme bölgesindeki ihracat ürünü erik ve kirazların hasadı devam ederken üretici ve tüccarı doğrudan buluşturan toptan pazar büyük ilgi gördü.

10 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleşen açılış törenine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı Tuncay Ceylan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Odası Başkanı Hülya Çavuş, üretici kooperatiflerinin başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, tüccarlar ve bölge üreticisi katıldı. Açılış öncesi Toptan Erik ve Kiraz Pazarı için kurban kesilip dualar okundu.

"Korona hepimizi uyardı"

Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş,Koronavirüs ile mücadele sürecinde tarım ve hayvancılığın öneminin daha da iyi şekilde anlaşıldığını hatırlattı. Başkan Eriş, "Tüm dünya eşya, ev ya da araba alma derdine düşmedi. Herkes sağlıklı gıdaya ulaşmanın derdine düştü. Ev, araba olmasa da olur ama üretim olmazsa, tarım olmazsa, hayvancılık olmazsa olmaz. Üretimin ne kadar değerli ve önemli olduğu konusunda Korona hepimizi uyardı" dedi.

Eriş, "Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na, Kayaköy'den Orhangazi'ye, Kazanlı'dan Mursallı'ya kadar Allah'ın bize armağanı denilebilecek güzellikte ve verimlilikte topraklara sahibiz. Bu toprakların bereketini alın teriyle daha da artıran üreticimizin yanında olmak zorundayız. Küçük Menderes Ovası ve bu verimli yaylalar Türkiye'nin toplam tarımsal hasılasının %5'ini karşılıyor. Bu ovanın lokomotifi de Ödemiş. Binlerce yılda oluşan eşsiz verimlilikteki topraklarıyla ve mikro klima özelliğiyle Ödemiş yılın dört mevsimi üretimin kalbinin attığı bir merkez halinde" dedi.

Yeni yollarla ve sulama hatlarıyla tasarruf

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi Ödemiş'te açıkladığı "İkinci Cemre" projeleri ile üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Eriş, üreticinin tarlasına, bahçesine en kolay şekilde ulaşması, ürününü pazarlara en kısa yoldan ulaştırması, hesaplı sulama ile üretirken kazanması için çalıştıklarını belirtti.

Yeni açılan yollardan Kemer-Bozdağ yolunun 19 kilometre, Köseler-Üzümlü yolu ile 5,5 kilometre tasarruf sağlayacağını söyleyen Eriş, bu yolları hizmete sunmak üzere çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Eriş, sulama suyu sıkıntısı çeken Orhangazi Mahallesi'ni Çaylı'da açılan sondaj kuyusundan 4,5 kilometrelik sulama hattı ile suya kavuşturduklarını, Küçükören Mahallesi'nde de elektrik enerjisi ihtiyacını güneş panellerinden karşılayan sondaj kuyusu ile 900 dekarlık alanı sulamaya açacaklarını açıkladı.

"Birlik-beraberliğin güzel bir örneği"

Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı'nın da birlik-beraberliğin güzel bir örneği olduğunu kaydeden Eriş, "Ödemiş Belediyesi, muhtarlar, üreticiler ve tüccarların bir araya gelmesi ile burada bir güzellik ortaya çıktı. Kirazımızın ve eriğimizin değerinin korunması noktasında herkese örnek güzel bir birliktelik var. Üreticinin kazanması demek kentimizin kazanması demektir. Bin bir emekle ürününü yetiştirip buraya getiren üreticimize de bu ürünün değerini koruyan ve ihracatı ile bölgemize ve ülkemize katkı sunan tüccarımıza da yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Mendegüme bölgesindeki altı mahallenin muhtarları Başkan Eriş'e teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Eriş de Toptan Erik ve Kiraz Pazarı'na katkı sunan tüccarlara plaketler verdi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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