Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölüm konukları kimler? Menajerimi Ara 22. bölüm ne zaman, saat kaçta?
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Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölüm konukları kimler? Menajerimi Ara 22. bölüm ne zaman, saat kaçta?

24.01.2021 17:04 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:08
Menajerimi Ara yeni bölüm canlı izle! Menajerimi Ara yeni bölüm konukları kimler? Menajerimi Ara 22. bölüm ne zaman, saat kaçta?

Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Menajerimi Ara, zengin ve değişen oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Diziye her hafta yeni katılan ünlü sanatçılar ilgiyi toplamaya devam ediyor. 24 Ocak Menajerimi Ara yeni bölüm izle! Menajerimi Ara son bölüm tek parça izle! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi bu akşam 22. bölümüyle ekranlara geliyor. Konusu ve her hafta diziye dahil olan konuk oyuncuları ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara yeni bölüm konukları kimler? merak ediliyor. Menajerimi Ara 22. bölüm canlı izle! Menajerimi Ara 21. son bölüm full kesintisiz izle!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan'ın genç menajerlik sonucunu açıklaması herkesi şaşırtırken EGO Ajans'ta dengelerin değişmesine sebep olur. Kıraç ve Mayda, Beren'i bulmak için bir araya gelirken, Serkan ve Feris de temsil ettikleri oyuncu ve yönetmen ile ilgili çıkan krizi çözmek için karşı karşıya gelirler. Çınar'ın oyuncusu film projesi için tanıdığı genç ve hevesli bir oyuncu adayını önerir. Genç oyuncu adayının beklenilenden daha farklı biri çıkması ise işleri karıştırırken Çınar ve Dicle bu sorunu çözmek için birlikte hareket eder. Kıraç ise Serkan'la ilgili araştırmalar yapmaya başlar. Barış'ın sette yaşadığı beklenmedik bir olay herkesi telaşlandırır. Serkan'ın Feris'e yaptığı sürpriz teklif kafaları karıştırırken Dicle ve Barış nihayet baş başa kalırlar.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE!

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Menajerimi Ara yeni bölümde Barış'ı öldürmek isteyen gizli kişi yine merak ediliyor! Dicle, çekim sırasında Barış'ın hayatını kurtarıyor. Peki, Barış'ı öldürmek isteyen kim? Gizemli kişinin Barış ve Dicle ilgili atacağı adım ilişkilerini tehlikeye sokacak mı? Feris ve Serkan'ın arası iyice bozuluyor, peki ilişkilerinde neler olacak?

MENAJERİMİ ARA 24. BÖLÜM FRAGMANI!

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

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