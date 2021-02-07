Menajerimi Ara: Kıraç kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Kıraç karakterini canlandıran Barış Falay kimdir?

Star Tv'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Menajerimi Ara dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Kıraç kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Kıraç karakterini canlandıran Barış Falay kimdir?

Barış Falay'ın da kadrosunda yer aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Menajerimi Ara oyuncuları merak ediliyor. Menajerimi Ara: Kıraç kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Menajerimi Ara: Kıraç karakterini canlandıran Barış Falay kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA: KIRAÇ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Menajerimi Ara dizisinde Kıraç karakterini " Barış Falay " canlandırıyor. Barış Falay'ın dizideki karakterinin adı "Kıraç"tır.

MENAJERİMİ ARA: BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay (9 Nisan 1972, Edremit, Balıkesir), Türk oyuncudur.

Barış Falay Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. "Hamlet" ile başlayan bu serüven, "Üç Kuruşluk Opera", "Misafir", "Kamyon", "Roberto Zucco", "Kırmızı Yorgunları", "Azizname", "Barış", "Bahar Noktası", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karar Kimin" ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü. "Deniz Kızı Masalı", ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki Tiyatro Okulunda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli şehir tiyatrolarındaki görevinden ayrıldı. Oyuncu Esra Ronabar'la evlidir.

Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sitkomlarda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı Mücahit (Müco) karakteri ile yapmıştır. 2009'dan 2011'e kadar süren Ezel dizisinde Kerpeten-Ali Kırgız rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay Magazinciler Derneği tarafından En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Oyuncu Eylül 2011'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde Cemşid rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizinde Selim Serez rolünü canlandırmıştır. Ondan sonra da Endemol Yapım imzalı Paramparça dizisinde Harun'u canlandırmıştır.

DİZİ VE FİLMLERİ

2020- Menajerimi Ara (Kıraç Özdal)

2015-2017 – Paramparça (Harun) (TV Dizisi)

2013-2015 – Medcezir (Selim) (TV Dizisi)

2011-2012 – Al Yazmalım (Cemşit) (TV Dizisi)

2009-2011 – Ezel (Kerpeten Ali) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Cem) (Sinema Filmi)

2009 – İstanbul Çocukları

2008 – Şeytanın Pabucu (Niyazi) (Sinema Filmi)

2008 – Kirpi (Jilet Sadi) (Sinema Filmi)

2007 – Çemberin Dışında (Mafya) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Yavuz) (TV Dizisi)

2004-2005 – Aliye (Müco) (TV Dizisi)

2004 – Karım ve Annem (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (TV Dizisi)

2002 – Kuzenlerim (Engin) (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

2001 – Bizim çocuklarımız (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 – Dadı (Şafak) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (TV Dizisi)