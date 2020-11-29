Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu
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Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

29.11.2020 16:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:49
Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan'ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici'nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar. Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici'nin başına gelen talihsiz olay Dicle'yi zor bir durumda bırakır. Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar. Serkan ve Beren'in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris'in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle'yi şoke edecektir.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE...

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Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

MENAJERİMİ ARA 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi ara bugün 29 Kasım akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Menajerimi ara dizisinin 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME...

Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü bu akşam 29 Kasım Pazar 2020 günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Emrah (Semi Sırtıkkızıl): Çınar'ın asistanı. Neşeli ve dedikoducu bir yapısı var.

Gülin (Gamze Karaduman): Kıraç'ın asistanı. Kıraç'a çok sadık ve gözü ondan başka bir şey görmüyor.

Jülide (Nazlı Senem Ünal): Ego Ajans'ın sekreteri. Aynı zamanda oyunculuk hayali var.

Bekir (Bedir Bedir): Ego Ajans'ın çaycısı.

Ece (Duygu Şen): Magazin muhabiri.

Mayda (Aslı Mavitan): Kıraç'ın eşi.

Beren (Yaprak Medine): Mayda'nın kızı.

Leyla (Pınar Ünsal): Dicle'nin annesi.

Meral (Buse Sinem İren): Dicle'nin çocukluk arkadaşı.

Sedef (Melisa Seda): Dicle'nin eski ev arkadaşı.

Aydın (İdeal Beran Kotan): Barış'ın abisi.

Ceylan (Nurhan Özenen): Ego Ajans'ın sahibi olan eşi Nadir'in tatile çıkıp ölmesi sebebiyle ajansın yeni patronu olmuştur. Yüzde 60 hisse sahibidir.

Nejat (Erol Ozan Ayhan): Feris'in liseden arkadaşı ve vergi müfettişi.

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