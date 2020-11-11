Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara hangi gün saat kaçta?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenilen Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara hangi gün saat kaçta? Menajerimi Ara son bölümde neler oldu?

Yeni bölümünde İrem Derici'yi konuk edecek dizi Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara hangi gün saat kaçta?

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara Pazar günü saat 20:00'da ekranlarda.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı'nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz'i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren'den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren'i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış'ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle'nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

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