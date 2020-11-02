Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 11. bölüm izle! Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kim? Menajerimi Ara konusu nedir?

Menajerimi Ara Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Menajerimi Ara 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 11. bölüm kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında başlayan Menajerimi Ara dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Menajerimi Ara dizisi oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu ne merak edildi. Menajerimi Ara 11. bölüm izle! Menajerimi Ara 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Farklı tarzı ve hikayesiyle beğenileri toplayan Menajerimi Ara'nın bu haftaki bölümünde Aslı İnandık ve babasının hikayesi, Kıraç'ın Dicle'yle olan ilişkisindeki hatalarını fark etmesine sebep olur.

Canlı yayında İnandık ve babasının tartışmasına dayanamayıp müdahale eden Kıraç, ajanstaki herkesi şaşırtırken bir çocuğun babasız büyümesinin suçlusunun ancak babası olabileceğini dile getirmesi duygusal anlara sebep olacak.

Kadrosundaki usta oyuncuların yanı sıra genç kuşağın yetenekli ve sevilen oyuncuları ile de dikkatleri çeken Menajerimi Ara'da Barış ve Emir arasındaki rekabet ise gittikçe kızışıyor.

Emir'in sahnede Dicle'ye ithafen romantik bir şarkı söylemesi, bu ikiliyi ilk kez beraber gördüğü andan itibaren içinde tehlike çanları çalmaya başlayan Barış'ı iyice çileden çıkartır. Barış ve Emir arasındaki iplerin gerileceği yeni bölüm, bu aşk üçgeninin akıbeti hakkındaki soru işaretlerini arttırırken, Dicle'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

MENJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara dizisinin yeni bölümü 8 Kasım Pazar 2020 günü saat 20:00'da Star Tv ekranlarında olacak.Dizi normalde salı günü yayınlanıyordu. Fakat artık günü değişti ve yeni günü pazar oldu.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Kıraç Özdal (Barış Falay): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Dicle'nin babasıdır, ancak bunu karısı Mayda'da dahil olmak üzere herkesten gizli tutmaya çalışır.

Feris Dikmen (Canan Ergüder): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Özgüveni yüksek ve sert bir kişilik. Dicle'nin patronu.

Çınar Bilgin (Fatih Artman): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Duygusal bir yapısı vardır. Bu duygusallık iş ilişkilerine de yansır ve müşterilerine arkadaş olarak yaklaşmaya meyillidir.

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu): Feris'in asistanı. Antalya'da büyümüş, babası tarafından ilgi görmeyen bir kız. Annesini ve kendisini terk ettiği için babasını affedemiyor ancak İstanbul'a gelip Ego ajansında çalışmaya başlayarak kendini ona kanıtlamaya çalışıyor.

Barış Havas (Deniz Can Aktaş): Feris'in menajerliğini yaptığı oyunculardan biri. Yeni bir yetenek.

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu): Ego yetenek ajansının menajerlerinden. Menajerler arasında en tecrübelisi ve genellikle Yeşilçam'dan oyunculara menajerlik yapıyor.