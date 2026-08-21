Siber Güvenlik Başkanlığı 47 Alana Uzman Alacak

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, siber tehdit istihbaratı, adli bilişim, yapay zeka, kritik altyapı güvenliği gibi 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel alımı yapacağını duyurdu. Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde istihdam edilecek personel, Ankara'daki merkez teşkilatı ve İstanbul İl Temsilciliği'nde görevlendirilecek.

Alım kapsamında; adli bilişim, siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale, siber güvenlik operasyonları, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka, kurumsal mimari ve BT yönetişimi gibi teknik ve stratejik alanlarda görev yapılacak. Bu sayede siber tehditlerin erken tespiti, olaylara müdahale, kritik altyapıların korunması ve güvenli dijital sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkanlık, nitelikli insan kaynağını stratejik unsur olarak görüyor; farklı disiplinlerden uzmanları ulusal siber güvenlik hedefleri etrafında buluşturmayı amaçlıyor. Alımlarla Türkiye'nin dijital varlıklarının korunması, dijital egemenliğin güçlendirilmesi ve yerli kabiliyetlerin artırılmasına katkı sağlanması bekleniyor.

Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar, şartları taşıdıkları yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Değerlendirme, not ortalaması ve üniversite yerleştirme sıralamasına göre yapılacak; kontenjanın dört katı aday sınava çağrılacak. Sınavlar Ankara'da yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilecek ve başarı için 100 üzerinden en az 70 puan gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi