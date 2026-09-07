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Şanlıurfa'da KPSS'ye Ulaşım Engeli: Sınav 30 Dakika Gecikmeli Başladı

Şanlıurfa'da KPSS'ye Ulaşım Engeli: Sınav 30 Dakika Gecikmeli Başladı
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Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde yapılacak KPSS Lisans oturumuna giden adaylar, yol çalışması nedeniyle trafikte kaldı. Oturum yaklaşık 30 dakika geç başlatılırken, sınav salonlarındaki kamera kayıtlarının inceleneceği bildirildi.

6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Şanlıurfa'da sınav merkezine ulaşımda yaşanan sorun nedeniyle gündeme geldi. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde sınava girecek adaylar, bölgede süren yol çalışması nedeniyle oluşan yoğun trafikte kaldı. Sabah erken saatlerde kampüs güzergahında uzun araç kuyrukları oluştu, bazı adayların sınav binasına zamanında ulaşamadığı öne sürüldü.

Normalde saat 10.15'te başlaması planlanan oturum, ulaşım sorunu nedeniyle yaklaşık 30 dakika gecikmeli olarak başlatıldı. Bu durum, sınavın tüm adaylar için eşit koşullarda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği tartışmasını beraberinde getirdi. Sosyal medyada sınavın iptal edileceği iddiaları ortaya atıldı ancak bu yönde resmi bir karar bulunmuyor.

Tartışmaların ardından sınav salonlarındaki kamera kayıtlarının incelenmesi gündeme geldi. Yapılacak incelemeyle adayların salona alınma zamanları ve sınavın hangi saatte başlatıldığı değerlendirilecek. Sınavın iptali veya yeniden uygulanması kararı, kamera kayıtları ve tutanakların incelenmesinin ardından netlik kazanacak. Şanlıurfa'daki adaylar yetkili kurumların resmi açıklamasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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