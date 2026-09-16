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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans oturumu incelemesini tamamladı

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans oturumu incelemesini tamamladı
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Ösym, 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Sınav, 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla 145 sınav merkezinde, 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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