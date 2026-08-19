Haberler

MEB e-sınav görev başvuruları başladı: İşte ücretler ve tarih

MEB e-sınav görev başvuruları başladı: İşte ücretler ve tarih
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 oturumluk e-sınavlarda görev alacak öğretmenler için başvuru sürecini başlattı. E-sınav uygulama sorumlusu belgesi bulunanlar MEBBİS üzerinden 22 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik yeni e-sınav görevlerini başvuruya açtı. Toplam 10 oturum halinde yapılacak sınavlarda, e-sınav uygulama sorumlusu belgesine sahip öğretmenler görev alabilecek.

Sınav takvimine göre oturumlar 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Son başvuru tarihi 22 Ağustos, başvuru onaylarının tamamlanması ise 23 Ağustos Pazar gününe kadar yapılacak. Başvurular MEBBİS üzerinden alınacak.

2026 e-sınav görev ücretleri kapsamında salon başkanına 2.048 TL, gözetmene 1.890 TL ödenecek. Görev almak için e-sınav uygulama sorumlusu belgesine sahip olmak şart. Belgesi olmayan öğretmenler başvuru yapamıyor. Başvurusunu tamamlayan öğretmenlerin 23 Ağustos'a kadar sistemden onay vermesi gerekiyor; onaylanmayan görevlendirmeler iptal edilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk

Dünya birincisi olduk, ama yanlış konuda!
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören çiftçi hayatını kaybetti

Keneden bir ölüm daha! Genç çiftçi hayata tutunamadı
İsrail'den Kuneytra baskını: 2 kişi alıkonuldu

İsrail Suriye’nin güneyinde 2 sivili alıkoydu