MEB'den uyum haftasında velilere idari izin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kamuda çalışan anne veya babasından biri, talep etmesi halinde uyum haftasında günde 3 saate kadar idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden gönderilen yazı doğrultusunda, uygulama 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki uyum eğitimlerini kapsayacak.

İzin, öğrencinin kayıtlı olduğu okulun ders saatlerine göre uygulanacak ve tam gün izin şeklinde olmayacak. Bu haktan aynı anda yalnızca bir ebeveyn yararlanabilecek. MEB, uygulamayla okula ilk kez başlayacak çocukların yeni eğitim ortamına alışmasını ve ailelerin sürece aktif katılımını hedefliyor. Aile katılımı uyum haftasının ardından da devam edecek. Eğitim, gelişim ve rehberlik faaliyetleri, "Ailemle Okul Yolu Programı" kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi