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MEB'de sözleşmeli öğretmenler için kadroya geçiş süreci başladı

MEB'de sözleşmeli öğretmenler için kadroya geçiş süreci başladı
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Üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanma işlemleri 9 Eylül itibarıyla başlatıldı. Kararnameler illere gönderildi; süreç mazeret tayiniyle eş zamanlı yürüyecek.

Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli öğretmenlerin beklediği kadroya geçiş süreci başladı. Üç yıllık sözleşmeli çalışma süresini tamamlayan öğretmenler için atama işlemleri 9 Eylül itibarıyla yürürlüğe kondu. Kadroya geçiş kararnameleri illere gönderildi, il milli eğitim müdürlüklerinin işlemleri başlatması bekleniyor.

MEB, 7 Eylül tarihli mazerete bağlı yer değişikliği duyurusuyla 2023 yılında yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayanların Eylül itibarıyla üç yıllık süreyi doldurması nedeniyle kadroya geçeceğini bildirdi.

9 Ocak 2026'da yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlardan üç yılını tamamlayanlar istemeleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrosuna atanıyor. Kadroya geçenler mazerete bağlı yer değiştirme dışında bir yıl boyunca yer değiştiremiyor.

Kadroya geçiş takvimi, mazeret tayini süreciyle birlikte ilerliyor. Bakanlığın duyurusuna göre 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek ve mazereti bulunan öğretmenler iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları 16-17 Eylül arasında alınacak, atamalar 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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