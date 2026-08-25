MEB-AGS Sonuçları 26 Ağustos'ta Açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları için geri sayım başladı. 26 Temmuz 2026'da yapılan AGS ve ÖABT oturumlarının sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. ÖSYM'nin resmi takviminde de sonuç tarihi 26 Ağustos olarak yer alıyor. Sınava 391 bin 906 adayın başvurduğu bildirilmişti.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, AGS ve ÖABT puanlarını, sınav performanslarına ilişkin bilgileri ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin sonuç ekranından takip edebilecek. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle elektronik ortamda sorgulayabilecek; sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğretmen ataması kontenjanları da alanlara göre belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunda Almanca, Arapça, Beden Eğitimi, Biyoloji, Coğrafya, Fen Bilimleri, Fizik, İlköğretim Matematik, Kimya, Matematik, Okul Öncesi, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim ve çeşitli yabancı dil alanları için kontenjanlar açıklandı.

Başarı sıralamalarında alanlara göre farklı MEB-AGS puan türleri kullanılıyor. Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilimleri, Fizik, Matematik, Okul Öncesi, Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği gibi alanlar MEB-AGS-P2; yabancı dil alanları ise MEB-AGS-P3 puan türüyle değerlendiriliyor. Sonuçların ardından Milli Eğitim Akademisi'ne giriş için tercih aşamasına geçilmesi bekleniyor. ÖSYM'nin sayfasında sonuç tarihi 26 Ağustos olarak belirtilirken, tercih tarihleri henüz ilan edilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi