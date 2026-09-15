KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi geldi
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Başvuru sürecini kaçıran ortaöğretim mezunları, ÖSYM'nin açacağı ekran üzerinden KPSS oturumuna geç başvuru yapabilecek.
Kpss Ortaöğretim sınavına hazırlanırken başvuru sürecini kaçıran adaylar için beklenen geç başvuru dönemi başladı. ÖSYM'nin erişime açacağı ekran sayesinde ortaöğretim mezunları KPSS oturumuna müracaat edebilecek.
Adaylar, geç başvuruların başlayıp başlamadığını, kaç gün süreceğini ve geç başvuru ücretini araştırıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri ve ücretine dair detaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi