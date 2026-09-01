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KPSS Lisans sınav tarihi ve giriş yerleri

KPSS Lisans sınav tarihi ve giriş yerleri
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KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun bu hafta sonu yapılıp yapılmayacağını ve sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen 2026 sınav tarihi.

Kpss Lisans Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmeye çalışıyor.

Peki, KPSS Lisans sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? İşte 2026 KPSS Lisans için beklenen tarih.

Kaynak: Haber Merkezi
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