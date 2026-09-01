KPSS Lisans sınav tarihi ve giriş yerleri

Kpss Lisans Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmeye çalışıyor.

Peki, KPSS Lisans sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? İşte 2026 KPSS Lisans için beklenen tarih.

Kaynak: Haber Merkezi