KPSS Lisans Oturumu İptal İddiaları Gündemde

6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunun ardından, sınavın iptal edileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Bu iddialar üzerine ÖSYM, konuyla ilgili resmi bir inceleme başlattı.

ÖSYM'nin inceleme süreci ve açıklamaları, adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Sınavın akıbetine dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi