Eskişehir'de Kaldırımda Sızan Alkollü Şahıs Polisi Alarma Geçirdi
Eskişehir Odunpazarı'nda kaldırımda hareketsiz yatan ve cebindeki telefondan şarkı çalan şahıs, çevredekilerin ihbarıyla polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, alkol şişesi bulunan şahsın içki nedeniyle sızdığını tespit ederek müdahalede bulundu.
Eskişehir'de kaldırımda hareketsiz yatan ve cebinde açık kalan telefonunda şarkı çalmaya devam eden alkollü şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi.
Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki kaldırımda bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polise ihbar bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yanında alkol şişesi bulunan şahsın içkiden dolayı sızdığını belirledi. Şahsın cebinde açık kalan telefonda şarkı çalmaya devam ederken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsa müdahalede bulundu.