İBB Davası’nda 76. gün... Selim İmamoğlu: “Soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım”

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB davasının 76. gününde savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, siyasetle herhangi bir ilgisi bulunmadığını belirterek, "Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Burada olmamın gerçek sebebinin babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum" dedi. Hakkındaki suçlamaların annesi, babası ve dedesinden aldığı borçlar üzerinden kurulduğunu savunan İmamoğlu, Hırvatistan'da yaptığı yatırım ile satın aldığı yelkenliye ilişkin para hareketlerinin tamamının banka kayıtlarında bulunduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Duruşmada tutuksuz sanıklardan Mehmet Selim İmamoğlu'nun savunması yapıldı. Selim İmamoğlu, kürsüdeki yerini almak üzere tutuklu sanıkların yanından geçerken babası Ekrem İmamoğlu'na sarıldı.

"ARKAMDA BABAM, KÜRSÜDE BEN"

Selim İmamoğlu, 1997 doğumlu olduğunu, aile şirketi İmamoğlu İnşaat'ta çalıştığını ve fizik alanında lisansüstü eğitimine devam ettiğini anlatarak, "Benim siyasetle hiçbir alakam olmamasına rağmen bu davaya dahil edildim. Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Burada olmamın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir kareye tanıklık ediyoruz" dedi.

Ailesinin diğer fertleri hakkındaki adli süreçlere de değinen İmamoğlu, dedesi Hasan İmamoğlu'nun emekli aylığına tedbir konulduğunu ve yurt dışı yasağının bulunduğunu, Balıkesir'de yaşadığı evin bahçesinde kazı yapıldığını söyledi.

Dayısı Cevat Kaya'nın neyle suçlandığını bilmeden bir yıl tutuklu kaldığını, diğer dayısı Ali Kaya'nın ise yedi ay önce tutuklandığını belirten İmamoğlu, "Biz hem İmamoğlu ailesi hem de Kaya ailesi olarak bu davanın ana hedeflerinden biri haline getirildik. Biz İmamoğlu ailesi olarak aileleri tehdit eden bu davalar karşısında güçlü ve dirayetli bir şekilde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ANNEM, BABAM VE DEDEMDEN ALDIĞIM BORÇLAR NEDENİYLE ŞÜPHELİ OLDUM"

İddianamede bir eylemden sorumlu tutulduğunu ve eylemin iki ayrı konu içerdiğini belirten İmamoğlu, hakkındaki suçlamaların ailesinden aldığı borçlarla bağlantılı olduğunu savundu.

İmamoğlu, "İki konuya bakınca vardığım tek sonuç, annem, babam ve dedemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli durumunda olduğumm. Sırf bu yüzden bana hem yurt dışı yasağı getirildi hem de hesaplarıma tedbir konuldu" dedi.

"AİLEMİN DESTEĞİYLE YURT DIŞINDA GİRİŞİMDE BULUNDUM"

Üniversitenin son dönemlerinde aile şirketinde yarı zamanlı çalışmaya başladığını anlatan İmamoğlu, aile şirketinin faaliyetlerini yurt dışına taşımak istediğini ve bu amaçla Hırvatistan'da bir proje bulduğunu söyledi.

Projeye ortak olmak istediğini babası Ekrem İmamoğlu'na söylediğini belirten İmamoğlu, babasının siyasi tartışma yaratabileceği gerekçesiyle konuya sıcak bakmadığını ifade etti.

Bunun üzerine yatırımı aile şirketinden bağımsız olarak kendi şirketi üzerinden yapmaya karar verdiğini söyleyen İmamoğlu, "Ailemden aldığım maddi destekle yurt dışında bir girişimde bulunmamın bir sorun olacağını düşünmüyordum ve hala aynı kanaatteyim" dedi.

"390 BİN AVRO BANKA ARACILIĞIYLA TRANSFER EDİLDİ"

Projenin geliştirme maliyetlerinin bir kısmını karşılayarak azınlık hissesi almak üzere ana firmayla anlaşma yaptığını söyleyen İmamoğlu, yaklaşık 390 bin avronun İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki bir bankaya gönderildiğini anlattı.

İmamoğlu, banka üzerinden yapılan para hareketlerinin MASAK raporunda mükerrer yazıldığını ve gerçekte gönderilen tutarın iki katı transfer yapılmış gibi gösterildiğini savundu.

Bu yanlışlığın savcılık ifadesi sırasında giderildiğini söyleyen İmamoğlu, buna rağmen yanlış bilginin medyaya yansıdığını belirtti.

"ORTAĞIMIN CENAZESİNE BİLE GİDEMEDİM"

Hırvatistan'daki projeye ilişkin ortağını Temmuz 2025'te trafik kazasında kaybettiğini anlatan İmamoğlu, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle cenazeye katılamadığını söyledi.

Bu ölüm üzerinden bir gazetecinin kendisine yönelik "katil yakıştırması" yaptığını savunan İmamoğlu, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, takipsizlik kararı verildiğini ve açtığı tazminat davasının sürdüğünü anlattı.

"772 BİN LİRALIK BEDELİ BABAMDAN BORÇ ALARAK BANKA HAVALESİYLE ÖDEDİM"

Çocukluğundan itibaren sporla ilgilendiğini anlatan İmamoğlu, üniversite yıllarında yelken sporuna başladığını ve Türkiye Yelken Federasyonu'ndan lisans alarak yarışlara katıldığını söyledi.

Bosphorus Cup'ta da yarıştığını belirten İmamoğlu, 2024 yılında yarış amaçlı ikinci el, 2009 model bir yelkenliyi 772 bin liraya satın aldığını anlattı.

İmamoğlu, "Bedelini de babamdan borç alarak banka havalesiyle aldım. Sahibi olduğum bu yelkenli şu an yelken kulübünde eğitim amaçlı da kullanılmaktadır. Yani günün sonunda bu iki konuda hesabını veremeyeceğim bir durum asla yoktur" dedi.

"YURT DIŞI YASAĞI NEDENİYLE ULUSLARARASI FİZİK KONFERANSINA GİDEMEDİM"

Akademik çalışmalarına da değinen İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitiminin yanında fizik mühendisliği de okuduğunu, daha sonra fizik alanında yüksek lisansa başladığını söyledi.

Yüksek lisans mezuniyet koşullarından birinin uluslararası konferansta çalışma sunmak olduğunu belirten İmamoğlu, Alman Fizik Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa yaptığı başvurunun kabul edildiğini ancak hakkında getirilen yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle konferansa katılamadığını anlattı.

İmamoğlu, yalnızca konferans tarihlerini kapsayacak şekilde yasağın geçici kaldırılmasını da istediğini ve dönüş biletini mahkemeye sunduğunu ancak olumlu yanıt alamadığını söyledi.

"TÜRKİYE BU MAHKEME SALONLARINI DEĞİL, BAŞKA BİR GELECEĞİ HAK EDİYOR"

Savunmasının sonunda gençlerin hayal kurabilmesi ve bilimsel çalışmalar yapabilmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Türkiye artık üzerindeki ölü toprağını atsın, bitmeyen kavgalardan kurtulsun. Türkiye'nin geleceği biraz da gençlerinden aldığı güçle yola koyulsun. İlim bizim ışığımız olsun. Türkiye'nin bu mahkeme salonlarını değil, başka bir geleceği, başka bir hayali hak ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beraatini, hesaplarına konulan tedbirin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep eden İmamoğlu, "En önemlisi sevgili babam Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımın tahliyesini talep ediyorum" dedi.

HAKİMDEN HIRVATİSTAN'DAKİ ŞİRKET VE 388 BİN AVURO SORUSU

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı, Selim İmamoğlu'na Hırvatistan'daki şirketine ilişkin sorular yöneltti.

Mahkeme Başkanı, şirketin tek ortaklı olup olmadığını sordu. İmamoğlu, "Evet" yanıtını verdi.

Başkanın, "Kim, kiminle birlikte kurdunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Tek başıma kurdum" dedi.

Şirketin faaliyet alanını da "inşaat ve yatırım" olarak açıklayan İmamoğlu'na Mahkeme Başkanı, "Oraya gönderilen 388 bin 303 avro, öyle mi?" diye sordu.

İmamoğlu, "Evet" yanıtını verdi.

"ŞİRKETİM ANA FİRMAYA YÜZDE 20 ORTAK"

Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'nun şirketinin Hırvatistan'da faaliyet alanı kapsamında yürüttüğü bir proje olup olmadığını da sordu.

İmamoğlu, şirketinin Hırvatistan'daki ana firmaya yüzde 20 ortak olduğunu belirterek "Şu an 150 haneye yakın büyük bir projede faaliyet göstermektedir o bölgede" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın projenin devam edip etmediği yönündeki sorusuna ise İmamoğlu, "Tabii devam ediyor. İki bloğunun kabası yeni bitti daha" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA