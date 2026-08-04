Jandarma Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti: Doktora Mezunlarına Sınavsız Geçiş Hakkı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan memurları doğrudan ilgilendiren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, akademik kariyer yapan personel için önemli haklar getiriyor.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi doktora mezunlarına tanınan sınavsız geçiş hakkı oldu. Doktora eğitimini tamamlayanlar, unvan değişikliği sınavına katılmadan öğrenimle elde ettikleri unvanlara ait kadrolara atanabilecek. Ayrıca en az 10 yıl avukatlık yapan personel, geçeceği sınıf ve unvanın özlük haklarını kabul ederek hukuk müşavirliği kadrosuna atanmak üzere önerilebilecek.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sistemi yeniden düzenlendi. Sınavlar artık yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda en az 60 puan, sözlü sınavda ise en az 70 puan alınması gerekecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak duyurulan kadro sayısının üç katı kadar kişi sözlü sınava davet edilecek. Aynı puana sahip adayların tamamı sözlü sınava katılabilecek. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıyla belirlenecek.

Sınav hazırlık sürecine yönelik duyuru süresi netleştirildi. Atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, sayısı, kadro derecesi, başvuru şartları ve sınav konuları yazılı sınav tarihinden en az iki ay önce ilgili birimlere bildirilecek. Başvurular duyurudan itibaren 10 iş günü içinde alınacak ve personel, şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.

Yönetmelikte başvuru yapamayacak gruplar da açıkça belirlendi. Aday memurlar, görevden uzaklaştırılanlar, tutuklu veya hükümlü olanlar, kurum personeli olmayanlar ve 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde bulunmayanlar sınava başvuru yapamayacak. Ancak, aylıksız izinde bulunanlar dahil zorunlu izinlerini kullanan personel başvuru hakkına sahip olacak.

Görevde yükselme kapsamındaki bazı kadrolar için kriterler belirlendi. Uzman kadrosu için en az 6 yıl hizmet süresi ve belirtilen unvanlarda 4 yıl görev yapmış olma şartı aranıyor. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni için en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olma ve bilgisayar sertifikasına sahip olma gerekliliği bulunuyor. Muhasebeci kadrosu için ise ilgili bölümlerden mezuniyet şartı getirildi. Puan eşitliği durumunda öncelikle hizmet süresi, ardından daha üst öğrenim durumu ve mezuniyet notu dikkate alınacak.

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı tanındı. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde itiraz edilebilecek. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 20 gün içinde değerlendirilecek. Sınav sonuçlarının kesinleşmesinin ardından atamalar 3 ay içinde yapılacak. Tercih alınması durumunda başarı sıralaması esas alınacak; tercihte bulunmayan personelin atanma hakkından feragat ettiği kabul edilecek. Gerekli görülmesi halinde yedek liste oluşturulabilecek.

Sınav işlemleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından yürütülecek. Yazılı sınav bu birim tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilecek. Sözlü sınav ise beş üyeden oluşan sınav kurulu tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi