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Balıkesir TYP Kura Sonuçları 4 Eylül'de

Balıkesir TYP Kura Sonuçları 4 Eylül'de
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Balıkesir'de Toplum Yararına Program kapsamında okullarda görevlendirilecek personel için başvurular tamamlandı. Kura işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak, asil ve yedek listeler noter onayının ardından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden duyurulacak.

Balıkesir İŞKUR TYP kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda görevlendirilecek personel için 26-30 Ağustos tarihlerinde başvuru süreci tamamlandı. Acil Durum ve Önleyici Destek Faaliyetleri ile okul bahçesi bakımı alanlarında görev almak isteyen adaylar, kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Açıklanan takvime göre kura işlemleri 31 Ağustos 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 4 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Noter onayının ardından asil ve yedek listelerin resmi kanallardan duyurulması bekleniyor. 30 Ağustos itibarıyla kesin listeler henüz oluşmuş değil ve süreç kura takvimine bağlı olarak ilerleyecek.

Sonuçlar için öncelikle Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesi takip edilmeli. Adaylar ayrıca İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden başvuru bilgilerini kontrol edebilir. Ancak kura sonucunun geçerli olması için noter onayı sonrası yayımlanacak resmi asil-yedek liste duyurusunun esas alınması gerekiyor.

Asil listede yer alan adaylar için belge teslimi ve göreve başlama aşamaları, sonuç duyurusunda yer alacak açıklamalara göre yürütülecek. Yedek adayların da Balıkesir MEB ve ilgili ilçe müdürlüklerinin duyurularını takip etmesi önem taşıyor. Asil adaylardan göreve başlamayanların olması durumunda yedek adaylar sürece dahil edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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