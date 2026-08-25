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2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru Tarihleri Açıklandı

2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru Tarihleri Açıklandı
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınav 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak. Ücret bilgisi kılavuzla duyurulacak.

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lise mezunu adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru sürecini araştırıyor. Ösym'nin sınav takvimine göre başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), başvuru merkezleri veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Başvurular için son tarih 8 Eylül 2026 olarak belirlendi. Bu süreyi kaçıranlar için geç başvuru işlemleri uygulanacak.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, lise ve dengi okul mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adayların katılımıyla 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sonuçların 19 Kasım 2026'da açıklanması planlanıyor.

Sınav ücretiyle ilgili kesin bilgi, ÖSYM tarafından başvuru kılavuzuyla duyurulacak. Sosyal medyada ücretin 800 TL olacağına dair iddialar bulunsa da resmi tutar kılavuzun yayımlanmasıyla netleşecek. Adayların başvurularını son güne bırakmadan işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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