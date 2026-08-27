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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
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2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül arasında alınacak. Geç başvuru 15-16 Eylül'de, sınav ücreti 800 TL, geç başvuru ücreti 1.200 TL. Sınav 25 Ekim'de, sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru ise 15-16 Eylül'de saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirebilecek.

Sınav ücreti 800 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacaklar 1.200 TL ödeyecek. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi veya anlaşmalı bankalardan yapılabilecek. KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ve 130 dakika sürecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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