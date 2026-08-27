KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ortaöğretim mezunu adaylar için 2026- Kpss Ortaöğretim başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Ösym'nin duyurusuna göre sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvurularını 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında, saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ile yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026'da düzenlenecek. 2026-DHBT başvuruları 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye başvuracak adayların ayrıca 25 Ekim'deki KPSS Ortaöğretim sınavına da başvurması ve sınava girmesi gerekiyor.

ÖSYM, her iki sınava ilişkin tüm ayrıntıların kılavuzda yer aldığını bildirerek adayların başvuru şartlarını, başvuru tarihlerini ve diğer bilgileri dikkatle incelemelerini istedi. Başvurular, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi