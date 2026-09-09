2026 KPSS Ön Lisans Sınavı 4 Ekim'de Yapılacak

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar için 2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Ösym, adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağını bildirdi.

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 8 Eylül 2026 itibarıyla henüz yayımlanmadı. Giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, sınav yeri bilgilerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru sorulacak ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Adayların sınav günü belirtilen binada hazır bulunması gerekiyor. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi