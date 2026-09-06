2026 KPSS Soru ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, merakla bekledikleri soru ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sınavın ardından yayımlanan temel soru kitapçığı, adayların yanıtlarını kontrol ederek netlerini hesaplamasına olanak sağlıyor.

ÖSYM duyurusuna göre, soru kitapçığı ve cevap anahtarı 6 Eylül 2026 saat 13.15'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişime açık olacak. Erişim süresi 16 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS, memur adayları için kamu kurumlarında görev almanın en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Adaylar, yayımlanan soruları inceleyerek hangi konularda eksik olduklarını belirleyebilir ve gelecekteki sınavlara daha bilinçli hazırlanabilir. ÖSYM'nin resmi duyurularının takip edilmesi, bu süreçte adaylara rehberlik edecektir.

Kaynak: Haber Merkezi