2026-KPSS Lisans Oturumu Tamamlandı: 1.7 Milyon Aday Yarıştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki 81 il ile Lefkoşa'da toplam 145 sınav merkezinde uygulanan sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Sınav takvimine göre sonuçlar 7 Ekim 2026'da Ösym'nin sonuç ekranında açıklanacak.

Sınavın ardından gözler merkezi atamalara çevrildi. Yılın ilk merkezi yerleştirmesi KPSS-2026/1 tercihleri 9-16 Temmuz'da alınmış, sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. İkinci merkezi yerleştirme KPSS-2026/2 için tercih döneminin 17-24 Aralık 2026'da yapılması bekleniyor. Geçen yıl KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık 2025'te gerçekleştirilmişti; bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor.

Alan Bilgisi oturumları da eylül ayında yapılacak. KPSS Lisans kapsamındaki ilk iki oturum 12 Eylül 2026'da, üçüncü oturum ise 13 Eylül 2026'da uygulanacak. Bu oturumlar tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanması beklenecek.

KPSS'de alınan puanlar iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar, puanlarını geçerlilik süresi içinde ÖSYM tarafından ilan edilen merkezi yerleştirmelerde ve kurumların şartlarını taşıdıkları personel alımlarında kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi