Yeni Delhi'de Öğrenci Yurdu Çöktü: 6 Ölü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 5 katlı erkek öğrenci yurdunun çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. En az 30 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor. Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım sırasında çöktüğü bildirildi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün öğrenci yurdunun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.
India Today'in haberine göre, başkentin Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Binanın 50 yıllık olduğu ve zemin katındaki onarım çalışmaları esnasında çöktüğü bildirildi.
Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, durum değerlendirmesi yapmak üzere Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) yetkilileriyle görüştü.