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Hatay'daki olayın sır perdesi aralandı! Kendi ölümünü kayıt altına almış

Hatay'daki olayın sır perdesi aralandı! Kendi ölümünü kayıt altına almış
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Hatay'ın Erzin ilçesinde 6 Ağustos'ta ağır yaralı halde bulunan 24 yaşındaki N.O.'dan acı haber geldi. Yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı incelemede, N.O.'nun cep telefonunda olay anına ilişkin görüntüler bulundu.

Hatay'da intihar ettiği anları cep telefonuyla kayıt altına alarak, uzman çavuşun silahıyla kendini vuran 24 yaşındaki N.O ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞUN EVİNDE BULUNDU

Olay, 6 Ağustos tarihinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yoğun bakımda 1 ay yaşam mücadelesi veren N.O, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde genç kadının cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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